Скидки больше не будет - Neste прекращает популярную акцию выходного дня

Представители Neste Latvija сообщили агентству LETA, что в пятницу компания запустила новую концепцию "Качественное топливо, качественная цена". Она предполагает, что клиентам и дальше будет доступно высококачественное топливо Neste без необходимости следить за различными акциями и скидками.