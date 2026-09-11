Neste с сегодняшнего дня отменяет скидку на топливо по выходным.
В Латвии
Сегодня 11:10
Дополнена:Сегодня 13:21
Скидки больше не будет - Neste прекращает популярную акцию выходного дня
Neste Latvija с сегодняшнего дня отказывается от привычной скидки на топливо по выходным. Ранее с пятницы по воскресенье автомобилисты могли экономить пять центов на каждом литре.
При этом клиентам по-прежнему предлагают пользоваться частными картами компании и преимуществами партнеров, которые действуют каждую неделю с понедельника по воскресенье.
Представители Neste Latvija сообщили агентству LETA, что в пятницу компания запустила новую концепцию "Качественное топливо, качественная цена". Она предполагает, что клиентам и дальше будет доступно высококачественное топливо Neste без необходимости следить за различными акциями и скидками.
В компании подчеркнули, что новая концепция была разработана с учетом отзывов клиентов и их желания сделать процесс заправки более простым и понятным.