Скидки больше не будет - Neste прекращает популярную акцию выходного дня
Фото: LETA
Neste с сегодняшнего дня отменяет скидку на топливо по выходным.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 13:21

Скидки больше не будет - Neste прекращает популярную акцию выходного дня

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Neste Latvija с сегодняшнего дня отказывается от привычной скидки на топливо по выходным. Ранее с пятницы по воскресенье автомобилисты могли экономить пять центов на каждом литре.

При этом клиентам по-прежнему предлагают пользоваться частными картами компании и преимуществами партнеров, которые действуют каждую неделю с понедельника по воскресенье.

Представители Neste Latvija сообщили агентству LETA, что в пятницу компания запустила новую концепцию "Качественное топливо, качественная цена". Она предполагает, что клиентам и дальше будет доступно высококачественное топливо Neste без необходимости следить за различными акциями и скидками.

В компании подчеркнули, что новая концепция была разработана с учетом отзывов клиентов и их желания сделать процесс заправки более простым и понятным.

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