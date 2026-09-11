Латвия поможет Украине укрепить систему юстиции и подготовиться к членству в Евросоюзе
Министр юстиции Эдвард Смилтенс вместе с представителями руководства Министерства юстиции отправился с рабочим визитом на Украину. Цель поездки - укрепить практическое сотрудничество двух стран в сфере юстиции и поддержку Украины на пути к вступлению в Европейский союз.
Продвижение Украины к членству в ЕС достигло этапа, на котором прогресс в укреплении верховенства права и реформировании системы юстиции напрямую влияет на общий темп переговоров о вступлении. Поэтому одна из главных целей визита - определить направления, в которых опыт Латвии и поддержка ее экспертов могут помочь в проведении реформ.
Значительная часть визита посвящена двустороннему сотрудничеству в сфере юстиции. У Смилтенса запланирована встреча с министром юстиции Украины Денисом Масловым. Стороны обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран, укрепление украинской системы юстиции и необходимую помощь в реализации реформ.
Во время визита министры юстиции Латвии и Литвы вместе с украинским коллегой подпишут меморандум, закрепляющий дальнейшее сотрудничество трех государств.
Латвийская делегация также встретится с представителями Государственной судебной администрации Украины. Стороны обсудят работу судебной системы и ее устойчивость в условиях войны.
Кроме того, Смилтенс вместе с министром юстиции Украины посетит и откроет центр Panda организации Save Ukraine. Он предназначен для помощи детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации, насилия и других форм жестокого обращения.
Планируется, что центр сможет ежегодно оказывать помощь до 500 детям. Для 30 детей предусмотрено возможность временного проживания, а также социальная и психологическая реабилитация.
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В рамках рабочего визита состоится встреча с представителями Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики. Ее участники обсудят реформы в сфере верховенства права, развитие законодательства и опыт Латвии на пути к членству в Европейском союзе.