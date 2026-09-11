Латвия поможет Украине укрепить систему юстиции и подготовиться к членству в Евросоюзе

Продвижение Украины к членству в ЕС достигло этапа, на котором прогресс в укреплении верховенства права и реформировании системы юстиции напрямую влияет на общий темп переговоров о вступлении. Поэтому одна из главных целей визита - определить направления, в которых опыт Латвии и поддержка ее экспертов могут помочь в проведении реформ.