"Вся жизнь была впереди": в Апе скорбят о 11-летней девочке, разбившейся на мотороллере
Трагедия в Смилтенском крае потрясла жителей Апе - 11-летняя девочка поздним вечером разбилась на мотороллере. Она не справилась с управлением и погибла.
Трагедия произошла вечером 9 сентября на грунтовой дороге в Апской волости - примерно в нескольких километрах от Апе, недалеко от границы с Эстонией. По данным полиции, авария произошла примерно в 21:20. Как сообщает передача "Degpunktā", девочка потеряла управление мотороллером, после чего транспортное средство опрокинулось. Другие транспортные средства в аварии не участвовали. Тем не менее обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного процесса.
На месте трагедии уже появились цветы и зажженные свечи в память о погибшей школьнице.
Трагедия вызвала вопросы и о том, каким образом 11-летний ребенок оказался поздним вечером за рулем мотороллера. В Латвии право управлять соответствующим транспортным средством можно получить с 14 лет. Поэтому после произошедшего отдельно обсуждается ответственность взрослых и то, каким образом ребенок получил доступ к мотороллеру.
Представитель отрасли, комментируя трагедию "Degpunktā", подчеркнул, что дети такого возраста не должны управлять транспортными средствами без необходимых навыков и соответствующей категории водительских прав.
Статистика также показывает, насколько редкими, но тяжелыми являются такие трагедии. 11-летняя погибшая стала второй по возрасту несовершеннолетней водительницей моторизованного транспорта, погибшей на дорогах Латвии с 2000 года. Младше нее был семилетний ребенок, который погиб во время поездки на мопеде в 2012 году.
Читайте продолжение после рекламы
При этом в этом году в Латвии уже два несовершеннолетних водителя транспортных средств погибли в авариях: в середине июня 16-летний мотоциклист столкнулся с лосем в Краславском крае. Второй жертвой стала 11-летняя девочка из Смилтенского края.
Жители Апе тяжело переживают случившееся. Для небольшого города трагедия особенно болезненна: погибшую знали как соседку, родственницу или просто ребенка из местной семьи.
Один из жителей рассказал журналистам, что девочка из хорошей многодетной семьи. По его словам, дети в семье и раньше пользовались мотороллерами, поскольку семья живет в сельской местности.
Говоря о гибели девочки, мужчина не смог скрыть эмоций. "Это несправедливо, вся жизнь впереди была. Почему пьяницы, бездомные?! А одиннадцатилетнюю девочку забирают... Это несправедливо, действительно!" - сказал родственник погибшей.