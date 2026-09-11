"Вся жизнь была впереди": в Апе скорбят о 11-летней девочке, разбившейся на мотороллере

Трагедия произошла вечером 9 сентября на грунтовой дороге в Апской волости - примерно в нескольких километрах от Апе, недалеко от границы с Эстонией. По данным полиции, авария произошла примерно в 21:20. Как сообщает передача "Degpunktā", девочка потеряла управление мотороллером, после чего транспортное средство опрокинулось. Другие транспортные средства в аварии не участвовали. Тем не менее обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного процесса.