Борьба за компенсации началась: после утечки данных клиенты CSDD требуют до 10 000 евро
Из 1,2 млн жителей, чьи персональные данные утекли в результате произошедшей в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), около 5000 человек направили ей требования о компенсации, сообщает 360TV Ziņas.
Часть обращений была отправлена по электронной почте, на них уже ответили. Многие также подают официальные заявления с электронной подписью.
"Эти суммы варьируются от нескольких тысяч до, возможно, 10 000 евро. В редких случаях сумма может быть еще выше. Но сумму в этом требовании определяем не мы как пострадавшая организация и не наш клиент. Если дело дойдет до обсуждения компенсаций, это уже будет решаться в правовом порядке", - говорит представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.
По словам присяжного адвоката Лауриса Клагишса, 10 000 евро - максимальная сумма компенсации, которую можно требовать за нематериальный ущерб. Он также направил требование на максимально возможную сумму.
"Очень многие пользуются своим правом и заявляют ущерб в полном объеме, поскольку сама эта сумма, на мой взгляд, несоразмерно ограничена законом", - говорит адвокат.
Юрист Юрис Соколовскис подал заявление на компенсацию в размере 500 евро. По его мнению, если никаких компенсаций не последует, это будет означать, что Общий регламент по защите данных, призванный защищать персональные данные, на практике не работает.
Пока сложно сказать, когда и удастся ли вообще получить деньги. Лаурис Клагишс прогнозирует, что CSDD может отказать в выплатах. В таком случае придется обращаться в административном порядке. Государство также может самостоятельно создать механизм компенсации.
В CSDD считают, что говорить о выплате компенсаций пока рано. По словам представителя дирекции, сейчас нет правовых оснований для таких требований, поскольку необходимо дождаться результатов расследования Государственной инспекции по защите данных, которое должно установить степень ответственности CSDD.
Читайте продолжение после рекламы
В то же время Государственная инспекция по защите данных указывает, что ждать решения инспекции для подачи требования о компенсации не нужно. Однако заявление должно содержать доказательства факта утечки данных. Само возможное нарушение правил защиты персональных данных автоматически не означает права на компенсацию - необходимо доказать ущерб и причинно-следственную связь между нарушением и этим ущербом.
Юристы считают, что после этого случая будет формироваться судебная практика по подобным делам. Возможно, Верховный суд в дальнейшем определит критерии для расчета размера компенсации.