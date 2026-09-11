Борьба за компенсации началась: после утечки данных клиенты CSDD требуют до 10 000 евро

"Эти суммы варьируются от нескольких тысяч до, возможно, 10 000 евро. В редких случаях сумма может быть еще выше. Но сумму в этом требовании определяем не мы как пострадавшая организация и не наш клиент. Если дело дойдет до обсуждения компенсаций, это уже будет решаться в правовом порядке", - говорит представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.