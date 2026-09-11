Стало известно, какие латвийские предприятия уже начали заменять сотрудников искусственным интеллектом
Чем крупнее предприятие, тем увереннее в сохранности своего рабочего места могут чувствовать себя его сотрудники. Как показало исследование, в целом в Латвии очень низкий риск того, что работников заменят инструменты и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Опрос предприятий, проведенный разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro, показал, что 44,9% компаний даже не рассматривают возможность использования ИИ вместо людей, а еще 16,5% респондентов могли бы "принять на работу" умное цифровое решение лишь в крайнем случае – если не удастся найти подходящего работника или компания не сможет позволить себе нанять необходимого специалиста.
Из всех опрошенных предприятий только 26,1% рассмотрели бы возможность поручить выполнение рабочих задач инструментам ИИ, причем лишь при условии, что технологии достигнут достаточного уровня развития и смогут полноценно заменить человека, взяв на себя все его обязанности. В пользу технологий уже сделали выбор лишь около 5% компаний: там некоторые штатные должности уже ликвидированы, а работу вместо сотрудников выполняют инструменты ИИ.
Анализ результатов опроса подтверждает наблюдение, что сейчас возможности ИИ активнее всего осваивают небольшие предприятия. Расходы на рабочую силу составляют у них очень значительную часть затрат, поэтому для повышения конкурентоспособности важно экономить везде, где это возможно.
В 8% компаний с 5–10 сотрудниками ИИ уже заменил как минимум одного работника, а еще 35% респондентов готовы отдать предпочтение технологиям, как только те смогут полноценно выполнять обязанности сотрудников. Категорически отвергает такую возможность лишь треть представителей опрошенных малых предприятий.
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Для сравнения: в компаниях, где работают более 50 человек, из-за инструментов ИИ пока не было ликвидировано ни одного рабочего места, а такую возможность рассматривают лишь 8% опрошенных. При этом 69% респондентов категорически отвергают идею замены людей компьютерными программами.
Более умеренно оценивают роль ИИ средние предприятия. В компаниях с 11–20 сотрудниками 21% респондентов рассмотрели бы внедрение инструментов ИИ, если те смогут полноценно заменить работников, а 20% – если не удастся найти подходящего специалиста. 55% вообще не стали бы рассматривать такую возможность.
На предприятиях с 21–50 сотрудниками показатели очень похожи – соответственно 20%, 10% и 49%. В обеих группах обязанности одного из сотрудников уже передали инструментам ИИ лишь 3% респондентов.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, искусственный интеллект помог существенно нарастить пенсионные накопления жителей Латвии.