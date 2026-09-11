Стало известно, какие латвийские предприятия уже начали заменять сотрудников искусственным интеллектом

Из всех опрошенных предприятий только 26,1% рассмотрели бы возможность поручить выполнение рабочих задач инструментам ИИ, причем лишь при условии, что технологии достигнут достаточного уровня развития и смогут полноценно заменить человека, взяв на себя все его обязанности. В пользу технологий уже сделали выбор лишь около 5% компаний: там некоторые штатные должности уже ликвидированы, а работу вместо сотрудников выполняют инструменты ИИ.