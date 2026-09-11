"А у нас зима": жителей Елгавы удивили неожиданные осадки

Дагния рассказала, что в Елгаве в тот момент было солнечно, тогда как в стороне Озолниеки разразилась "настоящая гроза". Инета также подчеркнула, что является жительницей Елгавы, однако отсутствие града в одной части города не означает, что его не могло быть в другой. "Вам кажется, что Елгава имеет размеры 5×5 метров?" - иронично спросила она.