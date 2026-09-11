"А у нас зима": жителей Елгавы удивили неожиданные осадки
Жителей Елгавы и окрестностей в четверг застал врасплох сильный град. Он оказался настолько мощным, что буквально уничтожил цветы на клумбах.
Многих жителей Елгавы и края вечером в четверг, 10 сентября, удивил внезапный град. Гита рассказала, что осадки были настолько сильными, что повредили ее цветы. По ее словам, сначала небо потемнело, затем поднялся ветер, начались град, молнии и гром.
"Не успели убрать цветы - теперь все как вытоптанные", - написала женщина, опубликовав фотографии поврежденных растений.
Другие пользователи также отреагировали на случившееся. "Жалко... Еще слишком рано", - написала Элина. "Ужас, что происходит?!" - спросила Мара. Рита выразила сочувствие из-за погибших цветов, а Велга сделала вывод, что осень уже пришла.
При этом несколько жителей Елгавы удивились публикации, заявив, что града в городе не заметили. "В каком месте? Потемнело, был сильнее ветер короткое время, дождь... но града не было!" - отметила Нина. "Не было никакого града!" - утверждает Индра.
Дагния рассказала, что в Елгаве в тот момент было солнечно, тогда как в стороне Озолниеки разразилась "настоящая гроза". Инета также подчеркнула, что является жительницей Елгавы, однако отсутствие града в одной части города не означает, что его не могло быть в другой. "Вам кажется, что Елгава имеет размеры 5×5 метров?" - иронично спросила она.
Анита также опубликовала фотографию из расположенных неподалеку Озолниеки, сообщив, что град дошел и туда. Еще одна жительница, Индра, поделилась фотографией с дороги Рогу в Елгаве. "Я на дороге Рогу. Приехала с работы, а возле дома зима", - написала она.
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Тем временем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до +8...+16 градусов, а в ночь на субботу местами столбики термометров опустятся до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.
В ближайшие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дождь. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и западной части Видземе. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха существенно не изменится.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших четырех недель температура воздуха в Латвии в основном ожидается немного выше нормы. В сентябре осадков прогнозируется больше обычного, тогда как октябрь может оказаться более сухим.