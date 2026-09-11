В больнице Страдиня возобновили строительство корпуса A2 стоимостью более 100 млн евро
В больнице им. Паула Страдиня возобновились работы по завершению многострадального корпуса A2. Подрядчик начал демонтировать конструкции и инженерные сети, затронутые микологическим загрязнением. Строительство стоимостью более 100 млн евро планируется завершить в течение трех лет, а новый корпус сдать в эксплуатацию в первой половине 2029 года.
На первом этапе в здании демонтируют перегородки и инженерные сети, затронутые микологическим загрязнением. Одновременно специалисты разрабатывают программу мониторинга, которая позволит контролировать ситуацию в течение всего периода строительства.
После принятия строительной площадки подрядчик начал обустраивать территорию и готовить объект к дальнейшим работам. Конструкции и инженерные сети демонтируют в тех местах, где, согласно результатам проведенного исследования, их необходимо заменить.
Параллельно обновляется строительный проект. В него включают дополнительные требования больницы. Объединение строительных компаний NSHC Group также принимает материалы и оборудование, которые медицинское учреждение приобрело ранее.
"После заключения договора проект перешел в практическую стадию. Сейчас важно последовательно и под контролем устранить риски, связанные с микологическим загрязнением, одновременно обновить строительный проект и подготовить объект к основным работам. Мониторинг станет важной частью контроля качества на протяжении всего строительства, чтобы обеспечить в новом корпусе безопасную среду для пациентов и персонала больницы", - заявила председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Елена Гаврилова.
Программа определит объем проверок и частоту их проведения во время строительных работ. Одновременно на объекте будут проводить санацию, чтобы устранить загрязнение и контролировать состояние помещений вплоть до сдачи корпуса A2 в эксплуатацию.
"Работы уже начались, и сейчас наша главная задача - подготовить корпус A2 к следующим этапам строительства. Проект масштабный и технически сложный, поэтому особенно важны тщательное планирование, профессиональное сотрудничество всех вовлеченных сторон и последовательное соблюдение требований к качеству", - отметил член правления Hanza Construction Group Алексей Баканов.
По его словам, команда осознает возложенную на нее ответственность и намерена завершить строительство качественно и в установленные сроки.
Проект реализуется по принципу "проектируй и строй". Подрядчику предстоит обновить строительный проект, завершить возведение конструкций, оборудовать инженерно-технические системы, провести внутренние отделочные работы, благоустроить территорию и сдать здание в эксплуатацию.
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Стоимость договора на основные строительные работы составляет 96,8 млн евро. Еще 4,76 млн евро предусмотрено на выполнение отдельных работ.
Завершить строительство планируется в течение 36 месяцев. Корпус A2 предполагается сдать в эксплуатацию в первой половине 2029 года.
В новом здании разместятся Центр неотложной медицинской помощи и отделение приема пациентов, операционный блок, отделения хирургии и нейрохирургии, отделение неврологии и лечения инсульта, отделение челюстно-лицевой хирургии, а также отделения интенсивной терапии. Здесь же будет работать Клиника женщины и ребенка с родильным блоком.