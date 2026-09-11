В больнице Страдиня возобновили строительство корпуса A2 стоимостью более 100 млн евро

"После заключения договора проект перешел в практическую стадию. Сейчас важно последовательно и под контролем устранить риски, связанные с микологическим загрязнением, одновременно обновить строительный проект и подготовить объект к основным работам. Мониторинг станет важной частью контроля качества на протяжении всего строительства, чтобы обеспечить в новом корпусе безопасную среду для пациентов и персонала больницы", - заявила председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Елена Гаврилова.