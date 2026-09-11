Сентябрь будет дождливее обычного, зато октябрь может удивить сухой погодой
В конце этой и на следующей неделе в Латвии временами ожидаются дожди, при этом температура воздуха существенно не изменится, прогнозируют синоптики.
В конце этой и на следующей неделе в Латвии временами ожидаются дожди, при этом температура воздуха существенно не изменится, прогнозируют синоптики.
В субботу небо частично затянут облака, местами пройдет кратковременный дождь. В воскресенье и понедельник погода может стать более облачной и дождливой. Ветер преимущественно будет слабым.
По ночам температура воздуха понизится до +8...+16 градусов, а в ночь на субботу местами столбики термометров опустятся до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.
В последующие дни небо также часто будут закрывать облака, которые во многих районах принесут дождь. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха останется примерно такой же.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие четыре недели температура воздуха в Латвии преимущественно будет немного выше нормы. В сентябре ожидается больше осадков, чем обычно, а октябрь может оказаться более сухим.