Сентябрь будет дождливее обычного, зато октябрь может удивить сухой погодой

В последующие дни небо также часто будут закрывать облака, которые во многих районах принесут дождь. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха останется примерно такой же.