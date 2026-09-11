Вниманию автоводителей: в сентябре по ночам будут закрывать мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, с понедельника, 14 сентября, по 18 сентября, а также с 21 по 25 сентября в ночное время с 19.50 до 05.50 для движения будет закрыт мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе (A9) (24,56 км).
Водителям в эти дни следует учитывать дополнительное время в пути. Объехать закрытый мост можно будет по Вентспилсскому шоссе (A10) и автодороге Калнциемс–Кудра (P101), через Елгаву по автодороге Елгава–Калнциемс (P99) и улице Лока магистрале в Елгаве, а также по Елгавскому шоссе (A8) и автодороге Елгава (Тушки)–Тукумс (P98).
В указанный период по ночам пересекать мост будет разрешено только оперативному транспорту полной массой до 3,5 тонны. Автобусу маршрута № 6752 Калнциемс–Елгава, который отправляется от остановки Standarts в 19.40 и прибывает на Елгавский автовокзал в 20.35 и должен пересекать мост примерно в 19.51, обеспечат возможность проезда через мост. Остальной общественный транспорт во время закрытия должен будет пользоваться объездными маршрутами. На автодороге Калнциемс–Кудра (P101), недалеко от перекрестка с A9, оборудуют временную остановку общественного транспорта.
За время эксплуатации из-за коррозии стали возникли повреждения нижнего пояса фермы моста, что повлияло на его несущую способность. Кроме того, в результате воздействия транспортного средства повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми стальными элементами. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его необходимо закрыть для движения.
Ремонт моста пройдет в рамках обновления покрытия участка Лиепайского шоссе от моста через Лиелупе до перекрестка с автодорогой P98 (24,37–37,73 км и 38,63–39,13 км). Там проведут выравнивающее фрезерование, уложат верхний слой асфальтобетона, обустроят обочины и нанесут дорожную разметку.