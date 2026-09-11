Вниманию автоводителей: в сентябре по ночам будут закрывать мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе

В указанный период по ночам пересекать мост будет разрешено только оперативному транспорту полной массой до 3,5 тонны. Автобусу маршрута № 6752 Калнциемс–Елгава, который отправляется от остановки Standarts в 19.40 и прибывает на Елгавский автовокзал в 20.35 и должен пересекать мост примерно в 19.51, обеспечат возможность проезда через мост. Остальной общественный транспорт во время закрытия должен будет пользоваться объездными маршрутами. На автодороге Калнциемс–Кудра (P101), недалеко от перекрестка с A9, оборудуют временную остановку общественного транспорта.