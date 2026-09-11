Спасателям пришлось извлекать погибшего из автомобиля после аварии в Адажском крае
В четверг на дорогах Латвии зарегистрировали 135 аварий, в которых пострадали 14 человек и один погиб. Смертельное ДТП произошло вечером в Адажском крае, где столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mercedes-Benz.
В четверг вечером в Адажском крае столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Mercedes-Benz. В результате аварии погиб человек. Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для извлечения погибшего из автомобиля спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты. После этого они отсоединили клеммы автомобильного аккумулятора и привели в порядок проезжую часть.
В четверг спасатели также участвовали в ликвидации последствий аварии, произошедшей в Стопиньской волости Ропажского края. В первой половине дня там столкнулись легковой автомобиль и автобус. Из легковой машины освободили человека, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Десять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, трое - в Латгале, еще один - в Курземе. Среди пострадавших были четыре велосипедиста и два водителя электросамокатов.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей. Еще двое находились под воздействием наркотических веществ. Больше всего нетрезвых нарушителей поймали в окрестностях Риги и Земгале.
Четверо задержанных находились в настолько сильном состоянии опьянения, что им грозит уголовная ответственность. Их транспортные средства конфискуют либо с нарушителей взыщут стоимость автомобилей.
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За превышение скорости в четверг был составлен 131 протокол. В Рижском регионе наказали 13 водителей, в Земгале - 44, в Латгале - 41, в Видземе - 27, а в Курземе - шесть.
Всего за сутки полиция оформила 410 протоколов за нарушения правил дорожного движения.