"Многие хорошие фильмы просто не доберутся до Латвии" - глава Forum Cinemas предупредил о последствиях обязательного дубляжа

По словам Озолса, художественный дубляж должен быть особенно качественным, поскольку голос и интонации являются частью актерской игры. В Латвии есть компании, способные выполнить такую работу, но их услуги стоят дорого. Чтобы расходы окупились, фильм должен собрать большую аудиторию, а предсказать это заранее сложно. "Я допускаю, что нередко по этой причине фильм просто решат не показывать в Латвии. Поэтому я сомневаюсь в разумности такого направления", - отметил руководитель Forum Cinemas.