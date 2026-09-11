"Многие хорошие фильмы просто не доберутся до Латвии" - глава Forum Cinemas предупредил о последствиях обязательного дубляжа
Руководитель латвийского филиала Forum Cinemas Динарс Озолс дал большое интервью агентству LETA, в котором рассказал о будущем кинотеатров, популярности латвийских фильмов, конкуренции со стриминговыми платформами и переменах в Akropole Alfa. Одной из главных тем стали возможные последствия обязательного дубляжа, из-за которого многие хорошие фильмы могут вовсе не добраться до латвийского зрителя.
В ближайшее время оператором кинотеатра в торговом центре Akropole Alfa вместо Cinamon станет Forum Cinemas. Компания намерена обновить залы, повысить комфорт зрителей и частично изменить репертуар. Первые большие перемены ожидаются весной 2027 года.
Сначала компании предстоит технически принять кинотеатр и обеспечить его работу после смены оператора. Затем начнутся инвестиции в оборудование и обновление залов.
"Мы будем вкладывать средства в улучшение изображения, звука и комфорта. Первые заметные изменения произойдут весной следующего года. Работы продолжатся до тех пор, пока во всех залах не появятся изображение и звук совершенно другого качества", - заявил Озолс.
Изменятся и названия кинотеатров сети. Нынешний Forum Cinemas будет называться Centrs Forum Cinemas, а кинотеатр в Akropole Alfa получит название Alfa Forum Cinemas.
В залах станет меньше кресел
Одним из наиболее заметных изменений станет обновление зрительских мест. Новые кресла будут шире и удобнее, однако из-за этого вместимость залов сократится.
По словам Озолса, уменьшение количества мест не должно стать проблемой, поскольку первые ряды в кинотеатрах часто остаются незаполненными.
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"Мы обеспечим более высокий уровень комфорта. Кресла будут шире, поэтому мест станет меньше, но они будут удобнее. Все знают, что первые ряды обычно не заполняются, и за их счет мы можем улучшить качество просмотра", - пояснил он.
Forum Cinemas намерен учитывать привычки нынешней аудитории Akropole Alfa, однако репертуар двух кинотеатров сети не будет полностью одинаковым.
Два крупнейших игрока контролируют почти весь рынок мультиплексов Риги
Смена оператора в Akropole Alfa привлекла внимание Совета по конкуренции. Ведомство достаточно долго оценивало выход Forum Cinemas на эту площадку, но в итоге пришло к выводу, что конкуренция на кинорынке сохраняется.
По расчетам Совета по конкуренции, основанным на данных за 2025 год, совокупная доля Forum Cinemas и Apollo Kino на рынке многозальных кинотеатров Риги после сделки достигнет 90-100%.
Озолс считает такую оценку завышенной. По его словам, на латвийском рынке остается место и для других участников, включая небольшие кинотеатры.
"Если смотреть с этой точки зрения, то в Риге фактически есть одна крупная сеть кинотеатров, а все остальные конкурируют с ней. Думаю, будет только хорошо, если мы сможем составить этой крупнейшей сети достойную конкуренцию", - заявил руководитель Forum Cinemas.
При этом он признал, что открытие нового кинотеатра требует значительных вложений, поэтому возможности для расширения рынка ограничены.
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Латвийское кино собирает зрителей, но успех каждой картины приходится доказывать заново
В 2025 году на латвийские фильмы пришлось около четверти всех посещений кинотеатров страны. Среди пяти самых популярных картин года три были сняты в Латвии.
Одним из главных успехов последних лет стал мультфильм "Поток". В Forum Cinemas его показывали больше года, что стало рекордом для латвийского кино.
"Это произошло не потому, что мы искусственно хотели установить рекорд. Зрители просто продолжали приходить на фильм", - рассказал Озолс.
Еще один рекорд установила картина "TTT. Рождение легенды". Ее премьерные показы одновременно прошли во всех 14 залах Forum Cinemas, причем билеты были распроданы.
Однако популярность отдельных картин не означает, что зрители автоматически пойдут на любой новый латвийский фильм. "Предыдущие успехи не гарантируют успеха следующим фильмам. За каждый новый сезон приходится бороться заново", - подчеркнул Озолс.
По его мнению, современный подъем латвийского кино начался с программы, приуроченной к столетию государства. Дополнительное финансирование позволило создать такие фильмы, как "Метель душ". Затем индустрия столкнулась с последствиями пандемии, но успех "Потока", "TTT. Рождение легенды" и "Темно-синего Евангелия" вновь привлек широкую аудиторию.
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Важны не только качество самой картины, но и ее продвижение. Одного появления фильма в расписании кинотеатра недостаточно - вокруг него необходимо создать историю, способную заинтересовать зрителей.
"Никому не приятно, если на фильм приходят два человека. Если у дистрибьютора есть план продвижения, мы готовы не только показывать фильм, но и поддерживать рекламные мероприятия", - отметил Озолс.
Жители Латвии ходят в кино реже эстонцев
Несмотря на успех отдельных картин, потенциал латвийского кинорынка остается большим. По словам Озолса, в Эстонии кинотеатры посещают примерно в полтора раза чаще, хотя население страны меньше.
В Forum Cinemas считают, что новые кинотеатры могут появиться как в регионах, так и в отдельных районах Риги. В августе новый кинотеатр открылся в Даугавпилсе, а в столице по-прежнему остаются районы, где таких площадок нет.
Одним из решающих факторов остается удобство. Зрителям важно быстро добраться до кинотеатра или совместить просмотр фильма с другими делами. Именно поэтому кинотеатры в торговых центрах оказываются особенно востребованными.
Однако работа только за счет продажи билетов практически невозможна.
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"Если оператор платит владельцу здания арендную плату, выжить только за счет показа фильмов очень сложно или почти нереально", - признал Озолс.
Часть денег от билетов необходимо отдавать дистрибьюторам, поэтому кинотеатры дополнительно зарабатывают на напитках, еде и сувенирах. Доходы от таких товаров достаточно велики, чтобы без них работа кинотеатра оказалась под угрозой.
Стриминговые сервисы не смогли заменить большой экран
После пандемии многие ожидали, что развитие стриминговых платформ приведет к упадку кинотеатров. Этого не произошло, хотя посещаемость в Латвии пока не вернулась к допандемийному уровню.
По мнению Озолса, просмотр фильма дома и поход в кинотеатр остаются принципиально разными форматами.
"Когда человек смотрит фильм по телевизору или даже в домашнем кинотеатре, он потребляет контент. Просмотр в кинотеатре - это приключение благодаря большому экрану и присутствию других зрителей", - сказал он.
В качестве примера Озолс привел "Поток". Некоторые зрители, посмотревшие мультфильм на компьютере, не понимали причин его популярности. Однако, по его словам, существуют картины, которые невозможно полноценно почувствовать на маленьком экране.
Руководитель Forum Cinemas ожидает дальнейшего роста посещаемости. Особенно активно в кино ходят семьи с детьми и молодежь. При этом многое будет зависеть от появления новых качественных фильмов, в том числе снятых в Латвии.
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Обязательный дубляж может оставить Латвию без части европейского кино
Отдельной темой интервью стали дискуссии о расширении использования латышского языка в фильмах. Предлагаемые поправки предусматривают, что картины на языках стран, не входящих в Европейский союз, потребуется озвучивать или дублировать на латышский язык. Одних субтитров будет недостаточно.
Озолс предупредил, что обязательный дубляж потребует больших расходов и может привести к исчезновению из латвийского проката части малобюджетных и европейских фильмов.
"Скорее всего, многие хорошие фильмы вообще не доберутся до Латвии, потому что их дублирование будет слишком дорогим. Это может иметь негативные последствия. Действительно ли именно такой цели мы хотим достичь?" - заявил он.
Сейчас в латвийских кинотеатрах дублируют преимущественно детские анимационные фильмы. Остальные картины обычно показывают на языке оригинала с латышскими субтитрами.
По словам Озолса, художественный дубляж должен быть особенно качественным, поскольку голос и интонации являются частью актерской игры. В Латвии есть компании, способные выполнить такую работу, но их услуги стоят дорого. Чтобы расходы окупились, фильм должен собрать большую аудиторию, а предсказать это заранее сложно. "Я допускаю, что нередко по этой причине фильм просто решат не показывать в Латвии. Поэтому я сомневаюсь в разумности такого направления", - отметил руководитель Forum Cinemas.
При угрозе посетителей направят на подземную стоянку Stockmann
В интервью также затронули порядок действий кинотеатра при возможной угрозе безопасности, в том числе после инцидентов с беспилотниками. В случае объявления предупреждения показ фильмов будет остановлен, а посетителей направят в безопасное место. Для Forum Cinemas таким местом является подземная автостоянка торгового центра Stockmann.
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По словам Озолса, почти все залы кинотеатра соответствуют принципу двух стен. Исключением являются два зала, расположенные близко к крыше. Сотрудники знают порядок действий при возникновении угрозы и должны организовать перемещение посетителей. "Мы лишь надеемся, что проверять эти инструкции в реальной жизни не придется", - заключил Озолс.