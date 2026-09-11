Пятница принесет в Латвию переменчивую погоду и до +20 градусов

В первой половине дня местами в центральных и восточных районах страны еще возможен кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет порывистым, его скорость достигнет 9-14 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет. Максимальная температура воздуха составит +16...+20 градусов.