В Риге солнце лишь временами будет скрываться за облаками.
В Латвии
Сегодня 08:54
Пятница принесет в Латвию переменчивую погоду и до +20 градусов
В пятницу в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня местами в центральных и восточных районах страны еще возможен кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет порывистым, его скорость достигнет 9-14 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет. Максимальная температура воздуха составит +16...+20 градусов.
В Риге солнце лишь временами будет скрываться за облаками. Порывистый северо-западный ветер сменится слабым западным, воздух прогреется до +19 градусов.
Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление растет и утром составляет 1009-1016 гектопаскалей на уровне моря.