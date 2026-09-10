Стеклянные кубы над городом и "прогулка" на высоте 220 метров: Рижскую телебашню ждут грандиозные изменения
Рижскую телебашню ждет масштабная реконструкция стоимостью 38,63 миллиона евро. После нее здесь появятся стеклянные кубы над городом, самая высокая смотровая площадка в Латвии и экстремальная "прогулка в облаках" на высоте 220 метров.
Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) заключил договор с объединением компаний 3A, Argus и AB-rent о реконструкции Рижской телебашни.
Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся около трех лет. Помимо самой реконструкции, подрядчики должны будут уточнить проектную документацию, провести техническое обследование здания и выполнить инженерные исследования.
Стоимость договора составляет 38,63 миллиона евро. Значительная часть этой суммы потребуется на обновление инженерных коммуникаций и систем безопасности.
Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс отметил, что реконструкция должна обеспечить надежную и бесперебойную работу одного из важнейших инфраструктурных объектов Латвии.
За последние 15 лет технические функции телебашни значительно расширились. Сегодня она является одним из важнейших в Балтии узлов, где размещается оборудование местных и международных операторов электронных коммуникаций. В башне также находятся шесть центров обработки данных с высоким уровнем безопасности. При этом телебашня остается самым высоким сооружением в Европейском союзе и одним из самых узнаваемых туристических объектов Риги.
Главной сложностью во время реконструкции станет необходимость сохранить бесперебойную работу всего оборудования. Радио- и телевизионное вещание, услуги связи, центры обработки данных и другая техническая инфраструктура должны продолжать работать в полном объеме даже во время строительных работ.
Председатель правления компании 3A Гинтарс Дардетс отметил, что в проекте будут участвовать многие партнеры. В результате Рига получит обновленный и современный объект связи, который смогут посещать жители города и туристы.
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Во время реконструкции заменят устаревшие конструкции, повысят энергоэффективность здания, обновят и немного расширят помещения для посетителей. Общая площадь реконструируемых помещений превысит 5000 квадратных метров. Работы будут проводиться в том числе на высоте 223 метров.
Смотровую площадку на высоте 97 метров полностью обновят. За пределами основной конструкции башни появятся стеклянные кубы, благодаря которым посетители смогут почувствовать себя парящими над городом.
На высоте более 130 метров создадут новую открытую смотровую площадку. Она станет самой высокой доступной для посетителей площадкой в Риге и во всей Латвии.
Любителям острых ощущений предложат "прогулку в облаках". Со специальной страховкой посетители смогут выйти на открытую платформу, расположенную на высоте 220 метров.
Кроме того, на высоте 93 метров появится многофункциональное помещение для проведения мероприятий. Ожидается, что после реконструкции общественную часть телебашни смогут ежегодно посещать до 150 000 жителей Латвии и иностранных туристов.
В башне также оборудуют офис LVRTC с рабочими местами для сотрудников, техническими помещениями и необходимым оборудованием.
Все инженерные системы обновят или построят заново и подключат к современной системе управления и автоматизации. В здании установят новую систему рекуперации воздуха, а также модернизируют системы пожарной безопасности и пожаротушения.
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Строители обновят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Также планируется восстановить два наклонных скоростных подъемника, расположенных в опорах башни.
Почти два гектара прилегающей территории озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха и пикников, а также парковку почти на 200 автомобилей. Новые дороги и тротуары займут около 23 000 квадратных метров.
Для безопасного доступа посетителей, сотрудников и клиентов к башне построят туннель со стеклянной крышей.
Весной завершился конкурс на разработку дизайна интерьера телебашни. В августе LVRTC заключил договор с победителем конкурса - компанией Vincents. Стоимость договора составляет 89 909 евро. Проект интерьера должны подготовить в течение восьми месяцев.
Закупку на реконструкцию Рижской телебашни и расположенного на Закюсале технического и административного здания LVRTC начал в начале 2024 года.
От некоторых прежних планов пока отказались. Между опорами башни не будут устанавливать маятник Фуко. В административном здании также не станут создавать большую общественную зону, поскольку для этого пришлось бы значительно увеличить существующее строение.