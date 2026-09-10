Стеклянные кубы над городом и "прогулка" на высоте 220 метров: Рижскую телебашню ждут грандиозные изменения

За последние 15 лет технические функции телебашни значительно расширились. Сегодня она является одним из важнейших в Балтии узлов, где размещается оборудование местных и международных операторов электронных коммуникаций. В башне также находятся шесть центров обработки данных с высоким уровнем безопасности. При этом телебашня остается самым высоким сооружением в Европейском союзе и одним из самых узнаваемых туристических объектов Риги.