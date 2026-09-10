Домбровскис заявил о возможном расширении Евросоюза к 2030 году
К 2030 году в Европейском союзе могут появиться новые страны-участницы. Об этом на Рижской конференции заявил еврокомиссар по экономике, производительности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис.
Он не уточнил, какие именно страны-кандидаты могут вступить в ЕС к 2030 году, и не стал называть конкретные сроки. При этом Валдис Домбровскис отметил, что процесс расширения Евросоюза получил новый импульс.
По его словам, еще 6-7 лет назад сложно было представить Украину в статусе страны-кандидата на вступление в ЕС. Однако полномасштабное вторжение России и последовавшие за ним геополитические изменения серьезно повлияли на ситуацию.
Еврокомиссар подчеркнул, что расширение сделает Евросоюз сильнее и с геополитической точки зрения. Он назвал этот процесс важным инструментом, который помогает не допустить, чтобы соседние с ЕС государства оставались в так называемой серой зоне.
По мнению Домбровскиса, от расширения выиграют как новые, так и нынешние страны ЕС. Новые участники смогут быстрее развивать свою экономику, а компании из нынешних стран Евросоюза получат доступ к новым рынкам и дополнительные возможности для роста.
В то же время дальнейшее расширение потребует изменений в управлении ЕС и процессе принятия решений. Домбровскис признал, что уже сейчас в объединении из 27 государств некоторые решения принимать сложно, поскольку отдельные страны используют право вето для их блокировки.
Если в ЕС будет более 30 государств, эта проблема станет еще более серьезной. Поэтому сейчас обсуждаются возможные защитные механизмы. Однако, по мнению Домбровскиса, необходимые изменения не должны превращаться в многолетние переговоры о поправках к договорам ЕС, поскольку это может стать поводом для отсрочки расширения.
Читайте продолжение после рекламы
Говоря об Украине, политик отметил, что параллельно с переговорами о вступлении Евросоюз уже работает над интеграцией страны в единый европейский рынок. В качестве примера он привел расширение ЕС в 2004 году, когда к объединению одновременно присоединились десять государств.
По словам Домбровскиса, Евросоюз и его страны уже предоставили Украине и ее жителям помощь на сумму более 220 миллиардов евро. В проекте следующего многолетнего бюджета ЕС также предусмотрена возможность направить на поддержку Украины до 100 миллиардов евро в период с 2028 по 2034 год.
Рижская конференция проходит в Латвийском национальном историческом музее в четверг и пятницу. В центре внимания участников находятся экономическая устойчивость Европы и способность стран ЕС совместно противостоять новым внутренним и внешним вызовам.