Домбровскис заявил о возможном расширении Евросоюза к 2030 году

Если в ЕС будет более 30 государств, эта проблема станет еще более серьезной. Поэтому сейчас обсуждаются возможные защитные механизмы. Однако, по мнению Домбровскиса, необходимые изменения не должны превращаться в многолетние переговоры о поправках к договорам ЕС, поскольку это может стать поводом для отсрочки расширения.