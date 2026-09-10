Правительство пока не решило, выделит ли государство еще 30 млн евро для airBaltic
Правительство пока не решило, будет ли государство участвовать в предоставлении временного финансирования авиакомпании airBaltic. Об этом после внеочередного заседания правительства сообщил министр сообщения Рихард Козловскис.
"Вопрос о возможном государственном финансировании сейчас не стоит на повестке дня. Если он появится, правительство примет по нему отдельное решение", - заявил министр.
По его словам, в четверг правительство заслушало информацию о ходе финансовой стабилизации airBaltic. В ближайшее время могут состояться еще несколько подобных заседаний, поскольку министры хотят следить за развитием ситуации.
Козловскис пояснил, что внеочередное заседание созвали потому, что во вторник правительство не успело обсудить и уточнить все вопросы. Консультанты вместе с руководством авиакомпании подготовили необходимую информацию и представили ее министрам.
Сейчас принимать решение об участии государства в финансировании еще не требуется, поскольку процесс идет по утвержденному плану.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов сообщил журналистам, что необходимая сумма временного финансирования увеличилась с первоначально запланированных 225 миллионов до 257 миллионов евро. По его словам, это произошло по объективным причинам, однако подробностей он не раскрыл.
В пятницу должно состояться собрание владельцев облигаций airBaltic. Им предстоит решить, поддерживать ли предложение, которое позволит авиакомпании продолжить привлечение финансирования. По словам Мартынова, прошедшие переговоры дают основания надеяться на положительное решение.
Ранее, 25 августа, Сейм принял закон о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Он позволяет правительству при необходимости вложить до 30 миллионов евро в новые облигации авиакомпании. Государство сможет сделать это одновременно с частными инвесторами и на тех же условиях.
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airBaltic уже договорилась с некоторыми владельцами облигаций и другими инвесторами о привлечении до 257 миллионов евро. Однако для заключения сделки еще необходимо получить согласие владельцев облигаций и акционеров компании.
Планируется выпустить новые облигации с более высоким приоритетом на сумму до 257 миллионов евро. Средства готовы предоставить базирующаяся в Лондоне инвестиционная компания Polus Capital Management и зарегистрированная в Израиле компания Klirmark Capital 4.
Владельцы нынешних облигаций, в том числе Латвийское государство, также смогут принять участие в новом выпуске пропорционально количеству принадлежащих им облигаций. Это возможность, а не обязательное требование.
После получения всех необходимых разрешений 180 миллионов евро могут стать доступны вскоре после согласия владельцев облигаций. Еще 77 миллионов евро авиакомпания получит после выполнения дополнительных условий.
Финансирование планируется привлечь при помощи облигаций со сроком погашения 26 февраля 2027 года. Процентная ставка составит 25% годовых.
Совет airBaltic также утвердил новый бизнес-план. Первоначально он предусматривал привлечение 225 миллионов евро временного финансирования для улучшения финансового положения компании.
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В долгосрочной перспективе airBaltic рассчитывает привлечь более 225 миллионов евро в виде нового займа и еще 100 миллионов евро в качестве вложений в капитал компании. Часть существующих облигаций со сроком погашения в 2029 году планируется преобразовать в доли предприятия. Оставшуюся часть заменят новым долгом на сумму до 125 миллионов евро.
В августе владельцы облигаций согласились не получать деньгами два ближайших процентных платежа, которые должны были состояться 14 августа и 14 ноября. Эти суммы прибавят к основному долгу airBaltic. Компания также временно освобождена от выполнения требований по минимальному объему доступных денежных средств до ноября 2026 года.
В прошлом году оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% и достиг 779,344 миллиона евро. Убытки составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Сейчас Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя Ларса Тусена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, остальным акционерам - 0,01%. Уставный капитал airBaltic составляет 41,819 миллиона евро.