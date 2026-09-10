Правительство пока не решило, выделит ли государство еще 30 млн евро для airBaltic

В долгосрочной перспективе airBaltic рассчитывает привлечь более 225 миллионов евро в виде нового займа и еще 100 миллионов евро в качестве вложений в капитал компании. Часть существующих облигаций со сроком погашения в 2029 году планируется преобразовать в доли предприятия. Оставшуюся часть заменят новым долгом на сумму до 125 миллионов евро.