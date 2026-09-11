Депутат Рижской думы признался, что "выгорел" и досрочно сложил мандат
Депутат Рижской думы Мартиньш Энгелис досрочно сложил мандат, признавшись, что из-за выгорания начал ошибаться и принимать непрофессиональные решения. Теперь он уходит восстанавливаться и намерен обратиться к терапевту.
Вчера Рижская дума на внеочередном заседании утвердила досрочное прекращение депутатских полномочий Мартиньша Энгелиса. Он решил сложить мандат по личным причинам. Следующим кандидатом от "Прогрессивных", которому может быть предложен мандат, является Мартиньш Мерининьш.
Сам Энгелис подробно объяснил свое решение в социальных сетях. По его словам, тяжелое и нерешенное выгорание продолжается как минимум с мая. Причиной стали большая нагрузка в политической, коммуникационной и муниципальной работе, а также сложный и затянувшийся процесс смены места жительства и другие бытовые проблемы.
"В результате я оцениваю свою нынешнюю способность заниматься работой самоуправления, комитетов и комиссий как слабую", - написал Энгелис. Он признался, что ему стало трудно концентрироваться на непосредственных обязанностях, а накопившееся состояние начало отражаться на его решениях и отношениях с людьми.
"Я дошел до того, что из-за накопления всех упомянутых выше причин начал допускать ненужные оплошности и принимать несоответствующие и непрофессиональные решения - или вообще не принимать решений - как на уровне думы, комитетов и комиссий, так и в повседневной жизни и отношениях с людьми", - отметил депутат.
По словам Энгелиса, выгорание уже случалось в его жизни раньше. Он пытался справляться с ним самостоятельно и открыто говорил об этой проблеме, однако полностью решить ее так и не удалось.
"К сожалению, я дошел до момента, когда больше не умею испытывать радость и удовлетворение от когда-то близкой и увлекательной работы в самоуправлении. Я занимаюсь ею через силу и неэффективно и больше не способен достигать поставленных перед собой и избирателями целей и результатов, одновременно причиняя боль другим и быстро теряя симпатию даже к самому себе", - признался он.
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Энгелис описал свое состояние как замкнутый круг: чем сильнее он уставал, тем больше ему казалось, что необходимо успеть сделать еще больше. В результате усталость только усиливалась, а вместе с ней росло количество ошибок.
Поэтому депутат решил не откладывать уход еще на месяц или два. "Выгорание и откладывание его последствий еще на месяц или два никому не помогут, и лучше раньше, чем слишком поздно, мне самому нужно взять ответственность за свое здоровье и душевное спокойствие - не в залах заседаний думы, а в кабинете терапевта", - заявил Энгелис.
Он сообщил, что сейчас возьмет небольшую паузу, но уже в октябре планирует быть открыт для новых предложений. При этом в комментариях к его сообщению многие призвали его как раз не торопиться с возвращением.
"Не спеши возвращаться на прежние позиции уже в октябре. Опыт показывает, что для восстановления нужно больше времени", - написали ему. Другие напомнили, что выгорание со стороны не всегда можно заметить, и признались, что сами недооценивали его состояние.
Многие восприняли решение депутата как проявление ответственности, а не слабости. В комментариях звучало, что признать собственные пределы и поставить здоровье на первое место - смелый поступок.
"Выгорание - не слабость, а сигнал, что тело и разум требуют отдыха. Решение вовремя взять ответственность за свое здоровье - правильное и достойное", - говорится в одном из комментариев.
Некоторые пользователи также обратили внимание на специфику политической работы. Один из комментаторов назвал политическую среду интенсивной и токсичной, отметив, что именно это может отталкивать людей от участия в выборах.
При этом в комментариях преобладала поддержка. Люди благодарили Энгелиса за работу и открытость, писали, что он уже "заработал свой плюсик" и будут готовы поддержать его снова, если он вернется в политику.