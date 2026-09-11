Депутат Рижской думы признался, что "выгорел" и досрочно сложил мандат

"К сожалению, я дошел до момента, когда больше не умею испытывать радость и удовлетворение от когда-то близкой и увлекательной работы в самоуправлении. Я занимаюсь ею через силу и неэффективно и больше не способен достигать поставленных перед собой и избирателями целей и результатов, одновременно причиняя боль другим и быстро теряя симпатию даже к самому себе", - признался он.