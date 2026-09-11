Слишком геометрично: возле Бермудского треугольника заметили необычный объект на дне океана

По его мнению, гипотетическое поселение могло находиться на крупном коралловом рифе. Сильное землетрясение, предположил Уоринг, могло привести к разрушению рифа и погружению расположенной на нем территории под воду. Эту версию также пока ничем не подтверждают: не обнаружены ни археологические артефакты, ни геологические свидетельства существования здесь обитаемого острова или города.