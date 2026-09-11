Слишком геометрично: возле Бермудского треугольника заметили необычный объект на дне океана
На дне Атлантики рядом с Бермудским треугольником заметили огромный геометрический узор. Исследователь НЛО предположил, что это могут быть следы затонувшей цивилизации, но ученые пока не нашли никаких подтверждений.
На дне Атлантического океана недалеко от Багамских островов обнаружили необычный геометрический узор, который уже породил версии о затонувшем древнем городе. Необычное образование заметил исследователь НЛО Скотт Уоринг, изучая данные международного проекта Seabed 2030, цель которого - к концу десятилетия составить подробную карту всего океанского дна.
Уоринг обратил внимание на несколько малозаметных линий, расположенных примерно параллельно и пересекающихся между собой. Загадочная область находится в Атлантике, в районе Кубы и Гаити, неподалеку от островов Теркс и Кайкос и Багамских островов, то есть в относительно близком к легендарному Бермудскому треугольнику регионе.
По оценке исследователя, структура занимает территорию примерно 11-13 километров в длину и около 4,8 километра в ширину. Необычная геометрия заставила Уоринга предположить, что образование могло появиться не естественным путем.
"Здесь много геометрических форм, которые позволяют предположить, что под водой может находиться что-то созданное разумными существами", - заявил исследователь.
При этом никаких подтверждений этой версии пока нет. Район не был исследован археологами или морскими биологами, поэтому говорить о существовании на этом месте древнего поселения или города преждевременно.
Сам Уоринг также не исключает естественного происхождения структуры, хотя среди его версий есть и гораздо более спекулятивное предположение о возможной связи с внеземными цивилизациями. Однако в конечном итоге исследователь считает более вероятной версию о следах древней человеческой цивилизации.
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По его мнению, гипотетическое поселение могло находиться на крупном коралловом рифе. Сильное землетрясение, предположил Уоринг, могло привести к разрушению рифа и погружению расположенной на нем территории под воду. Эту версию также пока ничем не подтверждают: не обнаружены ни археологические артефакты, ни геологические свидетельства существования здесь обитаемого острова или города.
Необычная находка тем не менее оказалась особенно интересной из-за расположения вблизи Бермудского треугольника - одного из самых известных загадочных регионов мира. С ним связаны многочисленные истории об исчезновении кораблей и самолетов и других необъяснимых явлениях.