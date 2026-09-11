"Это нам не светит": эксперт объяснил, почему латвийцам не стоит ждать снижения налогов
Предприниматель Гиртс Рунгайнис объяснил, почему старение населения, расходы на оборону, пенсии, дорогая медицина и слабая конкуренция будут удерживать налоговую нагрузку высокой.
Выступая в программе "Nedela. Post scriptum" на TV24, Рунгайнис отметил, что нынешняя демографическая ситуация и рост государственных расходов оставляют мало возможностей для уменьшения налоговой нагрузки.
"Снижение налогов нам, к сожалению, не светит. У нас стареющее общество, у нас необходимость в высоких расходах на оборону. Эти потребности будут существовать независимо от того, чем и как закончится война России против Украины", - заявил предприниматель.
По его словам, высокие расходы на оборону придется сохранять еще как минимум в течение следующего десятилетия. "А возможно, намного дольше и дальше", - считает Рунгайнис. Одновременно государство сталкивается с проблемами в других сферах. В частности, предприниматель резко оценил эффективность системы здравоохранения. "У нас крайне неэффективная система здравоохранения. У нас самая дорогая и во многих аспектах худшая медицина в странах Балтии. При этом она очень концентрированная и очень прибыльная в отдельных местах, в отдельных сегментах", - сказал он.
Еще одной проблемой Рунгайнис считает слабую конкуренцию в ряде отраслей. По его словам, в Латвии существуют монополии, квазимонополии и олигополии, из-за чего товары и услуги становятся дороже, а сама экономика - менее эффективной. В качестве примера он привел сферу обращения с отходами и розничную торговлю.
Отдельно Рунгайнис обратил внимание на недостаточную конкуренцию в розничной торговле, которая, по его мнению, является одной из причин высоких цен на продукты.
"Мы видим, что нам не хватает конкуренции, например, в секторе розничной торговли, из-за чего у нас неоправданно высокие цены на продукты. Никакие налоговые льготы для местных продуктов питания этого никак не решат", - заявил он.
Еще один фактор, который ограничивает возможности для снижения налогов, - демография. Число людей трудоспособного возраста сокращается, тогда как доля пенсионеров растет. Это означает, что государству приходится направлять все больше средств на пенсионные выплаты. "Нет никаких вариантов: при сокращении рабочей силы расходы на пенсии будут постоянно расти. У нас растет не только пенсионный возраст, но и относительно увеличивается доля общества, которая находится на пенсии", - пояснил Рунгайнис.
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По его словам, пенсии необходимо финансировать за счет доходов государства, а значит, эти средства нужно сначала заработать. Таким образом, по мнению Рунгайниса, одновременно растущие расходы на оборону, старение населения, пенсионные обязательства и проблемы эффективности государственных и отдельных экономических систем не позволяют рассчитывать на существенное снижение налогов в ближайшие годы. "Так что сейчас, когда мы развиваемся и говорим о снижении налогов, это нереально", - резюмировал он.