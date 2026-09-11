"Это нам не светит": эксперт объяснил, почему латвийцам не стоит ждать снижения налогов

По его словам, высокие расходы на оборону придется сохранять еще как минимум в течение следующего десятилетия. "А возможно, намного дольше и дальше", - считает Рунгайнис. Одновременно государство сталкивается с проблемами в других сферах. В частности, предприниматель резко оценил эффективность системы здравоохранения. "У нас крайне неэффективная система здравоохранения. У нас самая дорогая и во многих аспектах худшая медицина в странах Балтии. При этом она очень концентрированная и очень прибыльная в отдельных местах, в отдельных сегментах", - сказал он.