Ветеранов спецназа западных стран заподозрили в подготовке российских военных

Как утверждается в докладе, россияне продолжали проходить подготовку и после начала войны в Украине в 2022 году, в том числе обучались продвинутой тактике боя на близкой дистанции. Свидетели заявили, что в центре говорили о подготовке россиян и в 2025 году.