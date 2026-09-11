Ветеранов спецназа западных стран заподозрили в подготовке российских военных
Бывшие бойцы западных спецподразделений могли работать инструкторами на частных тренировочных базах в Европе, где проходили подготовку россияне. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Издание ссылается на доклад, подготовленный для Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) и разведслужб альянса Five Eyes, объединяющего Великобританию, США, Австралию, Канаду и Новую Зеландию.
В документе с "высокой степенью уверенности" утверждается, что к тренировкам привлекались ветераны западных спецподразделений. Доклад основан на свидетельствах двух бывших австралийских спецназовцев и одного действующего резервиста, которым предлагали работу инструкторами в лагерях в Болгарии и Сербии.
В частности, упоминается тренировочный центр Alfa-Metal на севере Болгарии. По словам собеседников, среди его инструкторов были выходцы из британской SAS, австралийских подразделений коммандос, американских "морских котиков" и полицейских спецподразделений США.
Как утверждается в докладе, россияне продолжали проходить подготовку и после начала войны в Украине в 2022 году, в том числе обучались продвинутой тактике боя на близкой дистанции. Свидетели заявили, что в центре говорили о подготовке россиян и в 2025 году.
Alfa-Metal предлагает курсы по тактике спецподразделений и снайперскую подготовку стоимостью 4000 евро с человека. Среди потенциальных клиентов центра – сотрудники частных военных компаний, телохранители и специалисты охранных структур. Около полугода назад компания также искала через LinkedIn опытного инструктора из числа ветеранов британской SAS.
В докладе говорится и о связях Alfa-Metal с петербургским охранным предприятием "Альфа Регион", которое с 2002 года входит в российскую Ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" и оказывает поддержку центру специального назначения ФСБ. Российская компания ранее рекламировала болгарский центр, указывая, что там работают инструкторы с опытом службы в спецподразделениях Болгарии, США, России, Греции, Израиля и Украины.
Читайте продолжение после рекламы
В Alfa-Metal отвергли утверждения о найме бывших бойцов SAS и заявили, что после начала войны в Украине россиян в центре не обучали. Компания первоначально отрицала и связи с "Альфа Регион", однако после вопросов The Telegraph признала, что в прошлом между организациями существовали профессиональные контакты.
Представители британского спецназа при этом сомневаются, что ветераны SAS действительно могли готовить россиян. Отставной полковник SAS Дэвид Уайт отметил, что бывшие спецназовцы нередко работают частными военными консультантами, однако помощь в подготовке россиян вряд ли получила бы одобрение их бывших сослуживцев.
Министерство обороны Великобритании конкретные утверждения комментировать не стало, отметив, что деятельность спецподразделений и разведывательных служб традиционно не комментируется.