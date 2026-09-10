Полиция нашла в Риге огромный склад материалов для нелегальных сигарет
В Риге полиция обнаружила склад, который, предположительно, использовала организованная преступная группировка для нелегального производства сигарет. Там нашли 409 палет упаковочных материалов, заготовки пачек известных брендов и маркировочные наклейки.
Государственная полиция Латвии в рамках расследования масштабной схемы незаконного производства и оборота подакцизных товаров обнаружила в Риге еще один склад, связанный с организованной преступной группировкой. В нем хранились сотни палет материалов для упаковки табачных изделий.
По данным полиции, группировка действовала профессионально и заранее принимала меры, чтобы скрыть следы незаконного бизнеса. В том числе ее участники использовали запрещенные товары стратегического значения, предназначенные для контрразведывательной деятельности и противодействия.
В ходе расследования полиция проверяла возможную причастность к схеме различных людей и компаний. В результате правоохранители вышли на зарегистрированную в Литве компанию, которая, как предполагается, была создана специально для нужд преступной группировки и арендовала склад в Риге.
25 августа на складе прошел обыск. Полиция обнаружила и изъяла 409 палет материалов для упаковки табачных изделий. Среди них были заготовки блоков и пачек различных марок сигарет, а также наклейки с квадратными кодами производителя сигарет. Кроме того, изъята техника для перемещения палет.
Обнаруженные материалы совпадают с теми, которые ранее уже изымались во время других обысков, связанных с деятельностью этой группировки.
В рамках расследования незаконного производства и контрабанды сигарет подозреваемыми признаны 16 человек.
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Новый склад удалось обнаружить в ходе расследования дела, связанного с ранее выявленной международной сетью организованной преступности. Ее деятельность была остановлена в конце 2024 года.
В начале этого года полиция совместно с Государственной пограничной охраной также обнаружила в Латгале еще одно нелегальное производство сигарет.