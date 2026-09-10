В Латвии создали калькулятор выплат жителям и самоуправлениям от ветропарков
Опрос общественного мнения Norstat свидетельствует, что прямая экономическая выгода для местного сообщества является важнейшим условием для того, чтобы люди поддержали ветропарк в своем крае. До сих пор конкретные расчеты не были публично доступны, поэтому Латвийский альянс возобновляемой энергии (LAEA) разработал онлайн-калькулятор, который показывает, что конкретный край и конкретное домохозяйство могут получить от ветропарка.
Согласно данным опроса Norstat, проведенного по заказу LAEA, примерно у четверти жителей нет определенного мнения о строительстве ветропарка в своем крае. Важнейшим условием для поддержки данного проекта является прямая экономическая выгода для местного сообщества (46%). Лишь затем следуют инвестиции в местную инфраструктуру, например благоустройство дорог (30%) и новые рабочие места (28%).
Иными словами: многие готовы сказать «да», если видят конкретные выгоды для себя и своего края. «До сих пор такой детализации не хватало, и рядовому жителю было непросто рассчитать выгоду, поэтому разговоры о преимуществах часто оставались на уровне общих фраз. Калькулятор разработан именно для того, чтобы жители получали ответы на конкретные вопросы: сколько парк ежегодно приносит в местный бюджет и что получают люди, живущие поблизости», - поясняет председатель правления LAEA Алнис Балиньш.
В основе калькулятора лежит действующая норма. Согласно правилам Кабинета министров № 577, владелец ветропарка ежегодно платит 2 500 евро за каждый мегаватт установленной мощности. Половина этой суммы поступает в бюджет самоуправления, вторая половина - в виде прямых выплат домохозяйствам в радиусе двух километров вокруг парка. Каждое такое домохозяйство ежегодно получает от одной до трех минимальных месячных зарплат; точная сумма зависит от количества домохозяйств в зоне работы ветропарка. Обязанность платить вступает в силу в следующем году после получения разрешения оператора распределительной системы на подключение электростанции к системе или окончательного уведомления оператора передающей системы об эксплуатации, а расчет производится исходя из фактически установленной мощности.
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«Пользоваться просто: выберите мощность парка в мегаваттах или конкретный проект, планируемый в вашем регионе, по названию, и результат появляется сразу же», - говорит Балиньш.
Пример: ветропарк мощностью 50 МВт. Это 125 000 евро в год: примерно 62 500 евро в бюджет края и столько же жителям. Если парк работает 25 лет, в общей сложности это более трех миллионов евро.
«Что означает такая сумма для края каждый год? Например, бесплатные обеды примерно для 160 школьников на весь учебный год или почти три годовые зарплаты учителей. За 25 лет накопленная сумма может достичь крупного уровня, например ремонта школьного спортзала или существенного обновления школы», - продолжает Балиньш.
Для семьи в двухкилометровой зоне ежегодная выплата покрывает, например, счета за электричество за весь год (для семьи с потреблением около 3 500 кВт·ч в год это примерно 800 евро) или дрова и брикеты на весь отопительный сезон. В месяц это дополнительный доход в размере от 65 до 195 евро. За десять лет это уже может быть новая система отопления или оплата обучения ребенка, за 25 лет - новая крыша и окна.
Отношение к ветропаркам в своем крае в Латвии разное: 38% поддерживают, 36% против, а более четверти (27%) еще не определились. Именно для этой части и предназначен калькулятор: он показывает конкретные выгоды, которые сами жители называют решающим условием, определяющим их отношение. «Мы перевели закон и мегаватты на понятный людям язык: конкретные суммы, школьные обеды, счета за электричество и благоустроенные дороги. Это разговор в конкретных цифрах, а не в общих фразах», - говорит Балиньш.
Расчеты калькулятора носят ориентировочный характер и основаны на планируемой максимальной мощности проектов согласно публично доступной документации. Список проектов пополняется, и включение проекта в него не означает, что он будет реализован или реализован в указанном объеме.
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Опрос по заказу LAEA провела компания Norstat Latvija в феврале 2026 года; в нем приняли участие 1 008 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет со всей Латвии.