В Латвии создали калькулятор выплат жителям и самоуправлениям от ветропарков

Для семьи в двухкилометровой зоне ежегодная выплата покрывает, например, счета за электричество за весь год (для семьи с потреблением около 3 500 кВт·ч в год это примерно 800 евро) или дрова и брикеты на весь отопительный сезон. В месяц это дополнительный доход в размере от 65 до 195 евро. За десять лет это уже может быть новая система отопления или оплата обучения ребенка, за 25 лет - новая крыша и окна.