В Латвии самоубийств традиционно много, но в соседней стране их еще больше
В 2023 году 48 370 жителей ЕС умерли в результате самоубийства, что составило 1,0% всех смертей. Коэффициент составил 10,4 случая на 100 000 жителей, немного снизившись по сравнению с 10,6 случая в 2022 году и 12,2 случая в 2013 году. В Латвии самоубийств традиционно много, но ей далеко до соседней Литвы и ряда других стран.
Самый высокий уровень смертности от самоубийств на 100 000 жителей был зарегистрирован в Литве – 18,8 случая. Далее следуют Словения – 16,4 и Венгрия – 16,1.
Самые низкие показатели зафиксированы на Кипре – 3,5 случая на 100 000 жителей, в Греции – 4,3 и на Мальте – 5,5.
В Латвии уровень смертности от самоубийств на 100 000 жителей составляет 14,02 случая. Это выше среднего по ЕС, но немного меньше, чем, скажем, в Эстонии - 14,26 случаев.
Общий коэффициент смертности от самоубийств среди мужчин составил 16,9 случая на 100 000 мужчин, тогда как среди женщин – 5,0 случая на 100 000.
На мужчин пришлось 76,4% всех смертей от самоубийств в ЕС. В отдельных странах эта доля варьировалась от 70,2% в Нидерландах до 90,3% на Мальте.
Уровень смертности от самоубийств также увеличивается с возрастом. Среди детей младше 15 лет он составлял 0,2 случая на 100 000 человек, а среди людей в возрасте 65 лет и старше – 17,3 случая.
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Во всех возрастных группах показатели среди мужчин были выше, чем среди женщин. Единственным исключением стали дети младше 15 лет, среди которых показатели были примерно одинаковыми.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии выросло число звонков на горячие линии от потенциальных самоубийц.