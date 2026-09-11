Молодым людям в Латвии нужна зарплата в 1500-2000 евро в месяц на руки. Но многие ли столько зарабатывают?
Рост цен заставляет молодежь в Латвии менять привычный образ жизни и экономить. При этом 58% молодых людей считают, что для нормальной жизни им необходимо не менее 1500 евро в месяц "на руки", однако такие доходы сегодня имеют лишь около 15%.
Рост повседневных расходов за последний год изменил финансовые привычки многих молодых людей. Данные опроса SEB banka показывают, что 45% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сократили расходы на развлечения, рестораны и мероприятия, столько же стали тщательнее искать скидки и акции, а 40% стали осторожнее относиться к спонтанным покупкам. Каждый третий признает, что больше не может позволить себе прежний образ жизни, а часть молодых людей ищет способы увеличить свои доходы.
Эти изменения отражаются и в представлениях молодежи о необходимом уровне зарплаты – 58% считают, что для покрытия повседневных потребностей необходимо получать не менее 1500 евро в месяц "на руки", а почти треть, или 29%, указывают, что им необходимо как минимум 2000 евро в месяц.
Только 9% опрошенных хватило бы суммы до 1000 евро, а каждый пятый считает достаточной зарплату в размере от 1000 до 1500 евро.
Молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет оценивают свои финансовые потребности выше, чем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. В старшей возрастной группе больше тех, кто считает, что для нормальной жизни необходимо не менее 2000 евро в месяц.
Различаются и ожидания мужчин и женщин. Мужчины чаще называют доход свыше 3000 евро, тогда как женщины чаще указывают сумму от 1500 до 2000 евро в месяц.
Опрос также выявил значительный разрыв между желаемыми и фактическими доходами. Хотя 58% молодых людей считают необходимой зарплату не менее 1500 евро, такой уровень доходов сейчас имеют лишь около 15% опрошенных. В свою очередь, доход свыше 2000 евро считают необходимым 29%, однако такую зарплату получают лишь около 5%.
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