Молодым людям в Латвии нужна зарплата в 1500-2000 евро в месяц на руки. Но многие ли столько зарабатывают?

Рост повседневных расходов за последний год изменил финансовые привычки многих молодых людей. Данные опроса SEB banka показывают, что 45% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сократили расходы на развлечения, рестораны и мероприятия, столько же стали тщательнее искать скидки и акции, а 40% стали осторожнее относиться к спонтанным покупкам. Каждый третий признает, что больше не может позволить себе прежний образ жизни, а часть молодых людей ищет способы увеличить свои доходы.