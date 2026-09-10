Житель Юрмалы победил в суде: ему разрешили снести "исторически ценный" дом

Управление обжаловало решение в Верховном суде Латвии, однако тот отказался возбуждать кассационное производство. Одной из причин стало изменение законодательства уже во время рассмотрения дела. Территория, на которой находится участок мужчины, была понижена в статусе - с градостроительного памятника государственного значения до градостроительного памятника местного значения. В результате согласование Управления национального культурного наследия для сноса дома и строительства дачи больше не требуется - эти вопросы теперь находятся исключительно в компетенции самоуправления.