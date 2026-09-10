Житель Юрмалы победил в суде: ему разрешили снести "исторически ценный" дом
Жителю Юрмалы удалось через суд добиться возможности снести принадлежащий ему жилой дом и построить на его месте дачу. Ранее городские власти отказывали ему, поскольку здание было признано культурно-исторически ценным и подлежащим сохранению.
Мужчина владеет недвижимостью на территории охраняемого градостроительного памятника - района дачной застройки в Юрмале. На участке находится жилой дом, который он хотел снести. Для этого он обратился в Юрмальскую думу и строительное управление, представив документы на снос здания и строительство на его месте новой дачи.
Однако власти отказали, поскольку существующий дом был признан культурно-исторически ценным и подлежащим сохранению. Для его сноса требовалось специальное согласование Управления национального культурного наследия, но ведомство также отказалось согласовать снос и строительство новой дачи.
Владелец обжаловал решения властей в суде. Административный окружной суд встал на его сторону. Суд пришел к выводу, что запрет на снос здания чрезмерно ограничивает права собственника и не был установлен надлежащим образом принятой правовой нормой. Поэтому строительное управление должно было заново рассмотреть документы мужчины о строительстве дачи.
Кроме того, суд признал необоснованным отказ Юрмальской думы пересмотреть уровень культурно-исторической ценности здания. Суд также указал, что Управление национального культурного наследия незаконно обосновывало свой отказ нормами, регулирующими обращение с культурными памятниками, поскольку сам жилой дом памятником культуры не являлся.
Управление обжаловало решение в Верховном суде Латвии, однако тот отказался возбуждать кассационное производство. Одной из причин стало изменение законодательства уже во время рассмотрения дела. Территория, на которой находится участок мужчины, была понижена в статусе - с градостроительного памятника государственного значения до градостроительного памятника местного значения. В результате согласование Управления национального культурного наследия для сноса дома и строительства дачи больше не требуется - эти вопросы теперь находятся исключительно в компетенции самоуправления.
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Верховный суд также отметил, что Управление национального культурного наследия не имело права обжаловать решение суда в части, касающейся документов на строительство и законности письма Юрмальской думы. В части, касающейся признания отказа самого управления незаконным, в кассационной жалобе не было достаточного юридического обоснования.
Таким образом, попытка ведомства оспорить решение суда не удалась, а житель Юрмалы получил возможность продолжить оформление планов по сносу существующего дома и строительству на его месте новой дачи. При этом окончательное решение по строительным документам теперь должна принимать Юрмальская дума.