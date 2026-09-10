Солнца станет больше - синоптики рассказали о погоде в пятницу

Днем солнце будет чередоваться с облаками, а на востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, к вечеру он стихнет. Воздух прогреется до +16...+20 градусов.