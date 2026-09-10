Солнца станет больше - синоптики рассказали о погоде в пятницу
В пятницу погода в Латвии начнет улучшаться - дождей станет меньше, из-за облаков чаще будет выглядывать солнце.
Ночью во многих районах еще пройдут кратковременные дожди. Порывы западного и северо-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду, а на побережье - 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов, на побережье - до +16 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, а на востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, к вечеру он стихнет. Воздух прогреется до +16...+20 градусов.
В Риге ночью и утром временами будет идти дождь, позднее осадков не ожидается. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +12 градусов ночью и до +19 градусов во второй половине дня.