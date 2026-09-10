Спикер Сейма: Европа не должна садиться с Россией за один стол даже после окончания войны

Спикер Сейма выразила мнение, что гражданам России, которые воевали в Украине и совершали преступления против человечности, в будущем следует запретить посещение европейских стран. Она также отметила, что пришло время говорить о соучастии российского общества в военных преступлениях, совершенных не только политическим руководством страны, но и всей системой.