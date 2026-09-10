Спикер Сейма: Европа не должна садиться с Россией за один стол даже после окончания войны
Даже победа Украины в войне и заключение мирного соглашения не будут означать, что Россия изменилась. Ни одна цивилизованная страна не будет готова сесть с Россией за один стол, пока ее не привлекут к ответственности за совершенное в Украине и она не возместит причиненный ущерб. Об этом в четверг во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе заявила спикер Сейма Дайга Миериня.
Как сообщили в пресс-службе Сейма, Дайга Миериня подчеркнула, что политику сдерживания и ограничения России необходимо продолжать, поскольку она приносит результаты и влияет на экономику страны-агрессора. Она призвала еще сильнее ограничить торговлю с Россией, а также сократить возможности для въезда российских граждан в Шенгенскую зону.
Спикер Сейма выразила мнение, что гражданам России, которые воевали в Украине и совершали преступления против человечности, в будущем следует запретить посещение европейских стран. Она также отметила, что пришло время говорить о соучастии российского общества в военных преступлениях, совершенных не только политическим руководством страны, но и всей системой.
В свою очередь Берсе положительно оценил позицию и лидерство Латвии в вопросах осуждения российской агрессии, а также подчеркнул последовательную поддержку Украины со стороны Совета Европы. По его словам, исторический опыт Латвии, пережившей оккупацию, помогает другим странам лучше понять суть агрессивной политики России.
Генеральный секретарь Совета Европы также заявил о необходимости привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Он отметил проделанную организацией работу, в том числе создание Реестра ущерба, который документирует потери, причиненные Украине и ее жителям, и принимает заявления о возмещении ущерба.
Во время встречи также обсуждались вопросы укрепления демократии в Европе, в том числе ее защиты от дезинформации, гибридных угроз и иностранного вмешательства в демократические процессы.