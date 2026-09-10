Дело женщины, задушившей собственных детей, разделило США - почему многие считают ее невиновной?

36-летняя Линдси Клэнси, бывшая медсестра-акушерка, задушила трех своих детей в январе 2023 года, а затем попыталась покончить с собой. Клэнси выжила, но нижняя половина ее тела осталась парализованной. Защита, как и сама Клэнси, не отрицают, что она убила своих детей, но настаивают, что ее нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как женщина страдала от послеродового психоза и не отвечала за свои действия. Обвинение полагает, что Клэнси совершила преступление сознательно, указывая на действия Клэнси перед убийствами. Она отправила своего мужа за едой и лекарствами, после чего осталась с детьми одна. Прокуратура считала последовательность событий признаком того, что действия были спланированы, сообщает BBC