Дело женщины, задушившей собственных детей, разделило США - почему многие считают ее невиновной?
Жительница США Линдси Клэнси признала, что убила троих детей, но утверждала, что не понимала, что делает. Девять присяжных были готовы признать ее невиновной из-за психоза, однако один мужчина заблокировал единогласный вердикт.
36-летняя Линдси Клэнси, бывшая медсестра-акушерка, задушила трех своих детей в январе 2023 года, а затем попыталась покончить с собой. Клэнси выжила, но нижняя половина ее тела осталась парализованной. Защита, как и сама Клэнси, не отрицают, что она убила своих детей, но настаивают, что ее нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как женщина страдала от послеродового психоза и не отвечала за свои действия. Обвинение полагает, что Клэнси совершила преступление сознательно, указывая на действия Клэнси перед убийствами. Она отправила своего мужа за едой и лекарствами, после чего осталась с детьми одна. Прокуратура считала последовательность событий признаком того, что действия были спланированы, сообщает BBC
В августе и сентябре 2026 года процесс в суде Плимута (Массачусетс) вступил в финальную стадию. Стороны детально изучали медицинские назначения, историю многократных обращений Клэнси за помощью (сообщалось о 17 визитах к врачам) и показания психиатров. После 38 часов обсуждений жюри присяжных сообщило судье Уильяму Салливану, что они не смогли вынести единогласный вердикт, хотя большинство склонялось к оправданию из-за невменяемости. В результате судья был вынужден объявить процесс несостоявшимся.
NEW: Mom accused of sending her husband on an errand so she could kill her 3 kids before paralyzing herself by jumping out a window, appears in court.— Collin Rugg (@CollinRugg) February 21, 2026
The attorney of Lindsay Clancy says she was prescribed as many as 12 medications by doctors.
Her husband says she was so over… pic.twitter.com/jVc3y8zTR8
Единственным членом жюри присяжных по делу Клэнси, кто не согласился с другими в вопросе о невиновности женщины, был один из трех присяжных-мужчин. Об этом трое присяжных самого громкого процесса последних месяцев, в том числе их старшина, школьная учительница на пенсии Рони Карлсон, рассказали в первом своем интервью, которое они дали телеканалу NBC10 Boston.
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«Он признал, что у него есть обоснованные сомнения [в виновности Клэнси], и я начала заполнять бумаги, я была так воодушевлена», — сказала Карлсон. Но затем присяжный добавил, что он не будет признавать Линдси Клэнси невиновной по причине ее невменяемости.
Что известно о «несогласном» присяжном
В ходе обсуждений трое присяжных, поначалу склонявшихся к обвинительному приговору, в итоге согласились с тем, что Клэнси невиновна по причине невменяемости. Но один присяжный отказался поддержать такой вердикт.
Одна из участниц процесса назвала несогласного присяжного высокомерным. «Он совершенно не хотел ничего слышать», — сказала она. В частности, он отказался выслушать мнение медсестры из числа присяжных, когда речь зашла о лекарствах, которые принимала Клэнси.
Во время обсуждений председательница присяжных даже передала судье записку, в которой отметила, что один присяжный не следует указаниям судьи. Судья Салливан в ответ поговорил с присяжными и вновь зачитал инструкции (в том числе об «обоснованном сомнении»), а затем попросил их постараться прийти к единогласному вердикту.
«Мне было так грустно, что мы не смогли вынести вердикт в отношении Линдси. Это было душераздирающе», — сказала Карлсон.
Адвокат Линдси Клэнси Кевин Реддингтон говорил, что его подзащитная была бы оправдана, если бы один присяжный не был бы таким упрямым. Имя присяжного, который отказался признавать Клэнси невиновной, неизвестно.
Что такое послеродовой психоз
Послеродовой психоз отличается от послеродовой депрессии. Это редкое тяжелое состояние, которое может сопровождаться бредом, галлюцинациями, спутанностью мышления, резкими изменениями поведения и потерей связи с реальностью.
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При таких симптомах нужна срочная медицинская помощь, поскольку в тяжелых случаях возникает риск для женщины и ребенка. При этом психоз нельзя автоматически связывать с насилием: подавляющее большинство женщин с психическими расстройствами после родов подобных преступлений не совершают.
Дело Клэнси подняло и другой вопрос: насколько хорошо врачи умеют вовремя отличать опасный психоз от более распространенных проблем после родов, включая депрессию, тревожность и тяжелую бессонницу.
До трагедии Клэнси обращалась за психиатрической помощью и получала лечение. После произошедшего в медицинских записях легко искать предупреждающие признаки задним числом. До преступления задача намного сложнее: врач должен оценить риск по симптомам, которые встречаются и у пациентов, никогда не проявляющих опасного поведения.
Реакция общественности и мужа
Дело Линдси Клэнси раскололо американское общество на два лагеря и вызвало беспрецедентный резонанс, поскольку оно затрагивает глубокие юридические, этические и медицинские противоречия. Ожесточенные споры идут как внутри зала суда, так и на национальном уровне.
История Линдси обнажила скрытую проблему того, как общество и медицина относятся к ментальному здоровью матерей. Клэнси не скрывала свои проблемы: она добровольно ложилась в престижную психиатрическую больницу Маклейн, жаловалась на панические атаки и навязчивые мысли причинить вред детям. Будучи сама медсестрой, она искала в сети слово «психоз».
Общественность возмутило то, что, несмотря на 17 визитов к врачам, система здравоохранения не смогла распознать смертельную опасность. Семья Клэнси даже подала гражданские иски против ее лечащих врачей за халатность.
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Выяснилось, что за короткий промежуток времени врачи выписали Клэнси более 10 различных мощных психотропных препаратов (антидепрессанты, стабилизаторы настроения, транквилизаторы). Защита утверждает, что эта агрессивная медикаментозная терапия не только не помогла, но и усугубила психоз, спровоцировав у женщины деперсонализацию и галлюцинации. Это вызвало массовую критику практики «залечивания» пациентов таблетками в США.
Огромный вклад в общественное восприятие внес муж Линдси и отец погибших детей, Патрик Клэнси. Несмотря на невообразимое горе, он публично простил свою жену вскоре после трагедии.
Он призвал людей проявить к ней милосердие, заявив, что истинной убийцей была ее болезнь, а сама Линдси всегда была любящей, щедрой и преданной матерью, чей реальный характер был уничтожен психозом.
После признания процесса над Линдси Клэнси несостоявшимся возможны несколько вариантов дальнейшего развития событий. Судья должен принять решение, по какому именно пути пойти, во время следующих судебных заседаний.