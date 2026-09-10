"Балтийское Средиземноморье": Лиепая попала в мировой топ-10 мест для путешествий на 2027 год
Лиепая включена в составленную Intrepid Travel подборку топ-10 мировых направлений 2027 года. Ежегодный Not Hot List выделяет десять менее изученных и перспективных направлений по всему миру, готовых к устойчивому росту туризма.
Подборку формирует туристический оператор Intrepid Travel в сотрудничестве с агентством прогнозирования туристических трендов Globetrender, оценивая направления по трем важным критериям — их международной узнаваемости и посещаемости, готовности принять растущее число путешественников, а также новым событиям и планам развития в 2027 году.
Not Hot List 2027 акцентирует внимание на направлениях, которые еще не попали в центр внимания массового туризма, но готовы к постепенному и ответственному росту отрасли. Каждое направление оценивалось по трем главным критериям: готовность города к росту туризма, включая доступную туристическую инфраструктуру, меньшая посещаемость по сравнению с аналогичными направлениями, а также значимые новинки в предложении 2027 года — события, улучшение доступности, культурные мероприятия или другие проекты развития.
В случае Лиепаи одной из важнейших причин выбора является статус Европейской культурной столицы 2027 года. Лиепая, известная как латвийский прибрежный город и характеризуемая Intrepid как "Балтийское Средиземноморье", сочетает восьмикилометровый белопесчаный пляж с яркой культурной жизнью, архитектурным наследием и военной историей. В 2027 году программа Европейской культурной столицы в Лиепае и соседних Южно-Курземском и Кулдигском краях предложит более 500 культурных событий, включая международные выставки, концерты, театральные спектакли, фестивали и арт-инсталляции, а также новые прогулочные маршруты и культурный опыт, созданный местными сообществами.
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Включение Лиепаи в список отражает и одно из важнейших качеств Not Hot List — способность принять больше путешественников, сохраняя при этом чувство простора и аутентичности, которые в самых популярных туристических направлениях Европы найти становится все сложнее. С годами Not Hot List завоевал репутацию списка, замечающего растущие направления еще до того, как они попадут в поле зрения широкой международной общественности.
Вместе с Лиепаей в топ-10 направлений 2027 года включены Дальсланд в Швеции, Местия в Грузии, Алонисос в Греции, Северное нагорье Иордании, Национальный заповедник Самбуру в Кении, Уайтхорс в Юконе (Канада), Дили в Восточном Тиморе, маршрут Тропа Пекко в Шри-Ланке и Карретера Аустраль в Чили.