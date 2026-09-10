"Балтийское Средиземноморье": Лиепая попала в мировой топ-10 мест для путешествий на 2027 год

Not Hot List 2027 акцентирует внимание на направлениях, которые еще не попали в центр внимания массового туризма, но готовы к постепенному и ответственному росту отрасли. Каждое направление оценивалось по трем главным критериям: готовность города к росту туризма, включая доступную туристическую инфраструктуру, меньшая посещаемость по сравнению с аналогичными направлениями, а также значимые новинки в предложении 2027 года — события, улучшение доступности, культурные мероприятия или другие проекты развития.