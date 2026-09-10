Латвийская энергетика совершила прорыв и установила исторический рекорд
В 2025 году потребление возобновляемых энергоресурсов в Латвии выросло почти на 9% и достигло самого высокого уровня за последние десять лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Главным возобновляемым ресурсом в стране по-прежнему остается древесина. На нее приходится более трех четвертей всего объема. При этом все более заметную роль начинает играть солнечная энергетика.
Всего в прошлом году в Латвии произвели 6410 ГВт·ч электроэнергии. Почти 75% этого объема было получено из возобновляемых источников.
Особенно быстро растет производство солнечной энергии. В 2025 году солнечные панели и электростанции произвели 994 ГВт·ч электроэнергии. Еще в 2021 году этот показатель составлял всего 7 ГВт·ч. Теперь солнечная энергия обеспечивает около пятой части всей электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.
Основным источником зеленой электроэнергии остаются гидроэлектростанции. В 2025 году они произвели 2957 ГВт·ч, однако за год этот объем сократился почти на 8%. Постепенно растет и ветровая энергетика. За пять лет производство электроэнергии на ветряных электростанциях увеличилось со 141 до 203 ГВт·ч.
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