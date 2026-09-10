Латвийская энергетика совершила прорыв и установила исторический рекорд

Основным источником зеленой электроэнергии остаются гидроэлектростанции. В 2025 году они произвели 2957 ГВт·ч, однако за год этот объем сократился почти на 8%. Постепенно растет и ветровая энергетика. За пять лет производство электроэнергии на ветряных электростанциях увеличилось со 141 до 203 ГВт·ч.