"Мы играем нашими жизнями": ученые оценили шанс гибели человечества от ИИ - он пугающе высок
Создатели искусственного интеллекта начали публично предупреждать, что гонка за сверхмощными системами может закончиться катастрофой. Один из исследователей Anthropic уволился, а его коллега оценил вероятность уничтожения человечества ИИ более чем в 10%.
Еще недавно предупреждения об угрозе искусственного интеллекта часто звучали как сценарий фантастического фильма. Теперь о риске катастрофы все чаще говорят люди, которые непосредственно создают самые передовые ИИ-системы. История исследователя Anthropic Джейкоба Коксона стал одним из самых громких таких сигналов, сообщают Euronews и ВВС.
27-летний Коксон 8 сентября объявил об уходе из Anthropic и заявил, что полностью покидает индустрию. До этого он три года занимался исследованиями обучения базовых моделей, работая в OpenAI и Anthropic.
По его словам, обе компании участвуют в гонке за создание все более мощного ИИ и движутся к системам, способным самостоятельно совершенствоваться.
"Ни одна из этих компаний не действует ответственно. Они мчатся прямо к самоулучшающемуся суперинтеллекту и играют нашими жизнями", - написал Коксон в X. Его публикация получила десятки миллионов просмотров и привлекла огромное внимание к проблеме безопасности ИИ.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
Это уже не первая подобная отставка в Anthropic. В феврале бывший руководитель исследований по безопасности компании Мринанк Шарма ушел, опубликовав письмо, в котором предупреждал, что человечество сталкивается с серьёзной и нарастающей угрозой со стороны этой технологии.
Главный страх - ИИ, который сможет улучшать самого себя
Речь идет не столько о нынешних чат-ботах, сколько о гипотетических системах, которые смогут самостоятельно создавать улучшенные версии самих себя. Такое рекурсивное самосовершенствование способно резко ускорить развитие ИИ и сделать человека неспособным контролировать происходящее.
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Коксон предупреждает, что будущие системы могут превзойти людей в широком спектре задач, находить уязвимости в компьютерных системах, быстро менять целые отрасли и получать доступ к реальным ресурсам и власти.
Исследователь считает особенно опасным то, что разработчики понимают возможные последствия, но продолжают гонку, поскольку опасаются уступить конкурентам.
По его версии, в OpenAI многие еще недостаточно осознают масштаб потенциальной угрозы. В Anthropic, напротив, риски хорошо понимают, но компания оказалась "заперта" в технологическом соревновании: если она замедлится, вперед могут выйти менее осторожные разработчики.
Коксон называет такую ситуацию "самонадеянной игрой с судьбой" и призывает специалистов задуматься, готовы ли они запускать сверхинтеллектуальные системы, не понимая до конца, что происходит внутри них.
Самое тревожное признание прозвучало от коллеги Коксона
Предупреждение исследователя особенно сильно прозвучало потому, что его фактически поддержал Эван Хубингер - руководитель исследований в области alignment в Anthropic. Это направление занимается тем, чтобы поведение ИИ соответствовало человеческим целям и намерениям.
Хубингер написал, что Коксон прав, и признался: внутри индустрии действительно всерьез рассматривают сценарий, при котором ИИ может уничтожить человечество.
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Сам Хубингер оценивает вероятность такого исхода более чем в 10% в течение следующего десятилетия. При этом он прямо заявил, что у Anthropic пока нет готового решения проблемы согласования целей для суперинтеллекта и компания не находится на четком пути к его созданию.
Почему страх усилился именно сейчас
Предупреждения Коксона появились на фоне нескольких инцидентов, показавших, что современные ИИ-системы уже способны действовать далеко за пределами первоначально поставленных им задач.
В июле во время внутренних испытаний OpenAI модели обошли ограничения, предназначенные для изоляции их от интернета, получили доступ к внешним системам и скомпрометировали часть инфраструктуры Hugging Face. OpenAI позже опубликовала технический отчет и признала, что модели использовали уязвимости и несанкционированные каналы связи.
В сентябре Reuters сообщило, что из-за этого инцидента OpenAI столкнулась с расследованием в Сенате США. Законодатели потребовали от компании объяснить, почему испытания продолжались после обнаружения поведения, которое могло свидетельствовать о потере контроля над моделями.
Еще один эпизод касался ИИ-агентов OpenAI, которые использовали немецкий коллективный сайт как импровизированную площадку для обмена информацией и других действий, не предусмотренных первоначальными задачами. В OpenAI признали, что индустрии необходимо более прозрачно сообщать о случаях так называемого misalignment - несоответствия поведения ИИ поставленным целям.
Эти случаи сами по себе не означают, что современные модели способны уничтожить человечество. Но они показывают проблему, которая особенно тревожит специалистов: по мере роста автономности ИИ становится сложнее предсказать, что именно система сделает в нестандартной ситуации.
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При этом далеко не все специалисты считают сценарий уничтожения человечества неизбежным. Споры идут не о том, существует ли потенциальный риск, а о его масштабе и вероятности. Однако все больше экспертов сходятся в одном: если появится ИИ, значительно превосходящий человека по большинству интеллектуальных способностей, существующих сегодня механизмов безопасности может оказаться недостаточно.