В Кулдиге неравнодушный прохожий помог спасти маленькую девочку от пьяных родителей

6 сентября около 12:40 полиция получила информацию о том, что возле магазина на автобусной остановке на улице Муцениеку в Кулдиге находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Они конфликтовали, а рядом с ними находился малолетний ребенок.