В Кулдиге неравнодушный прохожий помог спасти маленькую девочку от пьяных родителей
Благодаря сообщению неравнодушного жителя сотрудники Государственной полиции в Кулдиге обнаружили мужчину и женщину, находившихся в состоянии алкогольного опьянения вместе с их общим малолетним ребенком. Женщина ранее была лишена прав на уход за ребенком. Оба родителя были пьяны. Полиция начала процесс об административном правонарушении.
6 сентября около 12:40 полиция получила информацию о том, что возле магазина на автобусной остановке на улице Муцениеку в Кулдиге находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Они конфликтовали, а рядом с ними находился малолетний ребенок.
Прибывшие на место сотрудники отдела реагирования Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции никого там не обнаружили. Однако, обследуя окрестности, возле другого магазина на улице Суру полицейские заметили мужчину и женщину с малолетним ребенком.
Мужчина и женщина, несколько раз оглядываясь на служебный автомобиль полиции, быстрым шагом направились в сторону кругового перекрестка.
Сотрудники полиции решили проверить их личности. Мужчина сообщил, что девочка является их общим ребенком, а также указал, что находившаяся рядом мать лишена прав на уход за ней.
Мужчина признался, что в тот день употреблял алкоголь. Женщина, в свою очередь, сообщила, что пьет уже несколько дней.
Проверка показала, что в выдыхаемом мужчиной воздухе концентрация алкоголя соответствовала 2,22 промилле. Полицейские приняли решение передать ребенка няне.
В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое может ограничивать способность обеспечить безопасность ребенка и защитить его от возможной угрозы жизни и здоровью.
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Согласно Закону о защите прав детей, за такое нарушение предусмотрено предупреждение или денежный штраф в размере до 42 штрафных единиц. Размер наказания определит административная комиссия самоуправления.
Государственная полиция поблагодарила жителя, который не остался равнодушным и незамедлительно сообщил о случившемся.
Полиция также призывает и впредь сообщать о подобных случаях, а также о ситуациях, когда возникают подозрения, что в какой-либо семье о ребенке не заботятся должным образом или ему угрожает опасность.
Правоохранители подчеркивают, что одна из самых важных обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности своих детей.