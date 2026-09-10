Каждый четвертый житель Латвии признался, что его финансовая ситуация ухудшилась
Опрос банка Citadele показал, что большинство, или 66% жителей Латвии, уверены в своей способности управлять личным бюджетом в ближайшие три месяца. При этом каждый четвертый житель отмечает, что его финансовое положение ухудшилось.
Большинство держится на плаву
В Латвии у большинства, или 60% жителей, финансовое положение не изменилось. Улучшить свое финансовое положение удалось 16% респондентов (3% – значительно, 13% – немного), тогда как каждый четвертый, или 25% опрошенных, признает, что оно ухудшилось (18% – немного, 7% – значительно).
В Литве зафиксирована наиболее позитивная оценка – там финансовое положение улучшилось у каждого пятого, или 20% жителей, а ухудшилось у 19% респондентов.
В Эстонии, напротив, настроения жителей более пессимистичны. Ухудшение личного финансового положения ощутили 33% жителей – это самый высокий показатель в странах Балтии. В то же время улучшение финансового положения отметили 17% жителей Эстонии.
До уверенности далеко
Оценивая свою способность управлять личными финансами в ближайшие три месяца, жители Латвии демонстрируют наибольшую уверенность среди стран Балтии – 66% уверены, что смогут контролировать свой бюджет (16% – полностью уверены, 50% – скорее уверены). Нейтральную позицию занимают 22%, а не уверены в своих возможностях лишь 12% жителей. Однако более детальный анализ данных показывает, что каждый третий житель Латвии все еще не уверен в своей финансовой стабильности в ближайшем будущем, оценивая ситуацию либо осторожно, либо явно пессимистично.
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В Литве в своей способности управлять личными финансами в ближайшие три месяца уверены 60% жителей. Наиболее осторожно ситуацию оценивают жители Эстонии – там уверены в своем финансовом положении 58%.
"От 34% до 42% жителей стран Балтии не уверены в своих финансах или оценивают свое положение нейтрально. Это свидетельствует о том, что говорить о полной финансовой стабильности в регионе пока рано", - отмечает Citadele.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что что даже при росте доходов уровень жизни населения Латвии особо не улучшается.