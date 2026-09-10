Каждый четвертый житель Латвии признался, что его финансовая ситуация ухудшилась

Оценивая свою способность управлять личными финансами в ближайшие три месяца, жители Латвии демонстрируют наибольшую уверенность среди стран Балтии – 66% уверены, что смогут контролировать свой бюджет (16% – полностью уверены, 50% – скорее уверены). Нейтральную позицию занимают 22%, а не уверены в своих возможностях лишь 12% жителей. Однако более детальный анализ данных показывает, что каждый третий житель Латвии все еще не уверен в своей финансовой стабильности в ближайшем будущем, оценивая ситуацию либо осторожно, либо явно пессимистично.