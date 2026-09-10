После трагедии в Непале два банка заморозят кредиты пропавших клиентов

Citadele также предложит индивидуальные решения семьям своих клиентов, пропавших без вести в результате трагедии на границе Китая и Непала. Платежи по кредитам этих клиентов будут отложены. Пока родственники не оформят право представлять интересы пропавших, банк не будет применять штрафы и начислять проценты за просрочку. Citadele также не станет досрочно расторгать договоры или начинать взыскание долгов.