После трагедии в Непале два банка заморозят кредиты пропавших клиентов
Swedbank и Citadele приостановят кредитные платежи клиентов, которые числятся пропавшими без вести после катастрофы на границе Китая и Непала. Банки также не будут начислять штрафы и проценты за просрочку.
Как сообщили в Swedbank, банк полностью приостановит кредитные платежи пропавших клиентов на один год. В течение 12 месяцев с них не будут взимать платежи по основной сумме и процентам по ипотечным кредитам. Проценты также не будут начисляться за использование кредитных карт.
Если у клиентов были подключены электронные счета, они продолжат оплачиваться, пока на банковском счете будут деньги. Если родственники опасаются, что средств может не хватить, они могут пополнить эти счета.
Swedbank также принял меры для защиты денег на платежных картах. Плата за повседневные банковские пакеты взиматься не будет.
По другим вопросам банк призывает родственников пропавших связаться со Swedbank, чтобы найти подходящее решение в каждой конкретной ситуации.
Из-за требований по защите данных банк сможет предоставить родственникам подробную информацию только после оформления временной опеки над имуществом пропавшего человека. Для этого необходимо обратиться в суд. Такие заявления рассматриваются в течение нескольких дней, а решение вступает в силу сразу. После этого сиротский суд назначает временного опекуна.
Он сможет обращаться в банки, узнавать остатки на счетах, размеры обязательств и информацию о заключенных договорах, а также совершать платежи от имени пропавшего человека.
Полномочия временного опекуна распространяются не только на банковские услуги. Он также сможет представлять интересы пропавшего человека в отношениях с поставщиками услуг, арендаторами, государственными и муниципальными учреждениями.
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Citadele также предложит индивидуальные решения семьям своих клиентов, пропавших без вести в результате трагедии на границе Китая и Непала. Платежи по кредитам этих клиентов будут отложены. Пока родственники не оформят право представлять интересы пропавших, банк не будет применять штрафы и начислять проценты за просрочку. Citadele также не станет досрочно расторгать договоры или начинать взыскание долгов.
После оформления необходимых документов семьям предлагают связаться с банком и договориться о наиболее подходящем решении. Чтобы получить информацию о финансовых делах пропавшего клиента, родственникам также необходимо оформить временную опеку над его имуществом.
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