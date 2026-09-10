Банк заморозит выплаты по кредитам пропавших в Непале латвийцев

По другим вопросам родственникам рекомендуется обращаться в банк для поиска индивидуальных решений. При этом из соображений безопасности банк может предоставить родственникам подробную информацию о счетах, кредитах и договорах только после оформления временной опеки над имуществом пропавшего человека. Заявление на установление временной опеки суд рассматривает в течение нескольких дней, а решение вступает в силу немедленно. После этого Сиротский суд назначает временного опекуна, который получает право обращаться в банки, получать информацию об остатках на счетах, размере обязательств и заключенных договорах, а также совершать необходимые платежи от имени пропавшего клиента.