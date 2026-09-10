Банк заморозит выплаты по кредитам пропавших в Непале латвийцев
Swedbank на год заморозит выплаты по кредитам латвийских клиентов, пропавших после катастрофы в Непале. Как известно, 33 жителя Латвии все еще числятся пропавшими без вести после масштабного стихийного бедствия.
В течение 12 месяцев банк не будет взимать с этих клиентов проценты по ипотечным кредитам и удерживать выплаты основной суммы. Также не будут начисляться проценты по использованным кредитным картам. Если у пропавшего клиента были подключены электронные счета, они продолжат оплачиваться до тех пор, пока на счете достаточно средств. При необходимости родственники могут пополнять эти счета.
Swedbank также принял меры для защиты средств на платежных картах пропавших клиентов и не будет взимать с них ежедневную комиссию за банковский пакет.
По другим вопросам родственникам рекомендуется обращаться в банк для поиска индивидуальных решений. При этом из соображений безопасности банк может предоставить родственникам подробную информацию о счетах, кредитах и договорах только после оформления временной опеки над имуществом пропавшего человека. Заявление на установление временной опеки суд рассматривает в течение нескольких дней, а решение вступает в силу немедленно. После этого Сиротский суд назначает временного опекуна, который получает право обращаться в банки, получать информацию об остатках на счетах, размере обязательств и заключенных договорах, а также совершать необходимые платежи от имени пропавшего клиента.
Полномочия временного опекуна распространяются не только на банки, но и на других юридических и физических лиц, включая поставщиков услуг, арендаторов, а также государственные и муниципальные учреждения.
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В районе бедствия находилась и крупная группа туристов из Латвии, организованная среди участников йога-сообщества Yantra. Еще несколько латвийских туристов находились в зоне бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.
По данным Министерства иностранных дел Латвии, трое жителей Латвии, находившихся в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением схода грязи. При этом 33 гражданина Латвии в настоящее время считаются пропавшими без вести.
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