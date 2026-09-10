90 новых квартир в Чиекуркалнсе: в Риге расширяют программу арендного жилья
Проект строительства доступного арендного жилья в Латвии набирает обороты. По решению Рижской думы к программе публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» добавили еще один участок в столице - на улице Межезера, 5 в Чиекуркалнсе. Здесь возведут 90 новых квартир.
Благодаря этому решению общие масштабы программы выросли до 1380 квартир по 9 адресам в 6 самоуправлениях:
- В Риге: 822 квартиры (на улице Тинужу, улице Озолциема, 62, улице Межрозишу, 39/41/45, а также по новому адресу в Чиекуркалнсе, на улице Межезера, 5);
- В Тукумсе: 150 квартир (на улице Смилшу);
- В Екабпилсе: 140 квартир (на улице Целтниеку);
- В Даугавпилсе: 120 квартир (на улице Нометню, 103);
- В Цесисе: 100 квартир (на улице Фестивала);
- В Гулбене: 48 квартир (на улице Малиенас).
Суммарный объем инвестиций оценивается в 142 млн евро. Проект ориентирован на обеспечение качественным жильем молодых семей и нужных государству кадров - учителей, врачей, госслужащих и сотрудников силовых ведомств.
Официальный куратор проекта - Valsts nekustamie īpašumi - подводит итоги визита представителей международных инвесторов, которые лично осмотрели площадки в Риге и подтвердили готовность участвовать в финансировании.
Строительство пройдет по классической модели с договором на 27 лет: частный инвестор берет на себя проектирование, возведение и дальнейшее обслуживание зданий, а после окончания срока контракта вся недвижимость вместе с землей перейдет в собственность муниципальных властей.
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В ближайший месяц Valsts nekustamie īpašumi планирует официально объявить конкурс на привлечение частного партнера, чтобы как можно скорее перейти к фазе реализации.