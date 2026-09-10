Мальчики и девочки в одном туалете: новое решение рижской школы вызвало вопросы у родителей

"Это вызвало большое недоумение - почему так, ведь это кажется нелогичным. Казалось, что это вообще незаконно. Мальчики и девочки в этом возрасте пытаются понять свое тело, поэтому это напугало. Пока никаких инцидентов не было, но я бы сказал, что это лишь вопрос времени", - рассказал программе отец одной из учениц.