Мальчики и девочки в одном туалете: новое решение рижской школы вызвало вопросы у родителей
Общие туалетные комнаты для мальчиков и девочек в рижской школе вызвали тревогу у родителей. Отец одной из учениц заявил, что пока инцидентов не было, но считает ситуацию лишь вопросом времени, сообщает программа TV3 "Bez Tabu".
С началом нового учебного года в Рижской Чиекуркалнской основной школе появились новые правила использования туалетов, которые вызвали вопросы и беспокойство у части родителей. Школа переехала в помещения Рижской 45-й средней школы. Ученики первого, второго и третьего классов находятся каждый на своем этаже, где также расположены туалеты.
Именно организация туалетов стала причиной недовольства некоторых родителей. В одном помещении находятся несколько кабинок, которыми пользуются как девочки, так и мальчики.
"Это вызвало большое недоумение - почему так, ведь это кажется нелогичным. Казалось, что это вообще незаконно. Мальчики и девочки в этом возрасте пытаются понять свое тело, поэтому это напугало. Пока никаких инцидентов не было, но я бы сказал, что это лишь вопрос времени", - рассказал программе отец одной из учениц.
При этом действующие нормативные акты не устанавливают обязательного требования оборудовать в школах отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек.
В Центре защиты детей отмечают, что некоторым детям может быть непросто привыкнуть к такому решению. Наиболее безопасным вариантом там считают кабинки полной высоты, то есть отделенные сплошной стеной, которые исключают возможность заглянуть через дверь сверху или снизу. Дополнительное чувство незащищенности у детей также могут создавать длинные очереди к кабинкам.
Представительница школы показала туалеты в сюжете "Bez Tabu". Несмотря на то что кабинки не достигают полной высоты, в школе подчеркивают, что они разделены для девочек и мальчиков, хотя и находятся в одном помещении.
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В школе также не исключают, что в будущем рассмотрят возможность установки кабинок полной высоты.