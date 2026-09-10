Жители Латвии назвали предприятия, в которых они больше всего хотели бы работать

Между тем наименее привлекательными для обеих целевых групп оказались предприятия добывающей промышленности и разработки карьеров, сферы профессиональных, научных и технических услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Работающих также меньше привлекает работа в сфере искусства, развлечений и отдыха, операций с недвижимостью, а также административных и вспомогательных услуг. В свою очередь, студенты реже относят к числу наиболее привлекательных работодателей учреждения здравоохранения и социальной помощи.