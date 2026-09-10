Жители Латвии назвали предприятия, в которых они больше всего хотели бы работать
Фото: Shutterstock
Работать в такой фирме - одно счастье.
В Латвии

Жители Латвии назвали предприятия, в которых они больше всего хотели бы работать

Отдел информации

Otkrito.lv

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Исследовательская компания Fifty5Blue, анализируя ожидания работников и студентов от работодателей, факторы, определила, какие компании в Латвии считаются наиболее привлекательными.

Магниты рынка труда

Несмотря на изменения на рынке труда и в экономике, представление о наиболее привлекательных отраслях в Латвии в целом остается стабильным. И в этом году как среди работающих, так и среди студентов лидирующую позицию сохраняет отрасль информационных и коммуникационных услуг. В ней охотнее всего работали бы 29% студентов и 24% наемных работников. 

Высокий интерес в обеих целевых группах сохраняется также к предприятиям транспортной и складской отрасли, где охотнее всего работали бы 14% работающих и 17% студентов, а также к финансовому и страховому сектору – соответственно 14% работающих и 15% студентов. Значительное место среди наиболее привлекательных отраслей занимают также обрабатывающая промышленность и предприятия электроэнергетики, газо- и теплоснабжения. Среди работающих востребованы также предприятия сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли.

Между тем наименее привлекательными для обеих целевых групп оказались предприятия добывающей промышленности и разработки карьеров, сферы профессиональных, научных и технических услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Работающих также меньше привлекает работа в сфере искусства, развлечений и отдыха, операций с недвижимостью, а также административных и вспомогательных услуг. В свою очередь, студенты реже относят к числу наиболее привлекательных работодателей учреждения здравоохранения и социальной помощи.

Где хотят работать?

По оценке работающих, наиболее привлекательными работодателями 2026 года признаны Latvijas valsts meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais telefons, Swedbank, Latvijas Banka и Mikrotik (Mikrotīkls).

С точки зрения студентов круг лидеров несколько шире и разнообразнее. Наряду с компаниями, которые высоко оценивают и работающие, – Latvijas valsts meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и Mikrotik (Mikrotīkls) – в число наиболее привлекательных работодателей для студентов также входят аэропорт "Рига", All Media Latvia (TV3 Group), FYUL и SEB Banka.

Как ранее писал Otkrito.lv, большинство работодателей Латвии призналось, что их сотрудники не обладают необходимыми навыками.

Темы

LatvenergoOtkrito.lvLatvijas valsts mežiMikrotīklsSwedbankРигаTV3Latvijas mobilais telefonsАэропорт "Рига"

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