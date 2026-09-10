Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву и НАТО - "останется только серая пыль"
Дмитрий Медведев снова заговорил о ядерной войне: он заявил, что Россия способна уничтожить Киев и объекты НАТО, а затем обвинил Запад в приближении мира к "ядерному апокалипсису".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередной серией агрессивных заявлений, включая прямые угрозы применения ядерного оружия против Киева и объектов НАТО. В интервью "Ведомостям" он заявил, что российский военный потенциал якобы позволяет нанести по ним удар, после которого останется "серая ядерная пыль".
Медведев заявил, что применение ядерного оружия в определенных обстоятельствах является для России "реальностью", а не "страшилкой". По его словам, российская ядерная доктрина предусматривает возможность такого применения при угрозе безопасности страны.
При этом российский чиновник назвал возможный удар по Киеву и основным объектам НАТО "точкой абсолютного невозврата" не только для противостоящих сторон, но и для всей планеты. Он также обвинил Запад в попытках якобы поставить мир "на порог ядерного апокалипсиса", одновременно заявив, что Россия осознает ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу. "Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня", - заявил Медведев.
Кроме того, он сообщил что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Украине, но только на российских условиях. По его словам, Россия должна закончить войну "своей победой", поскольку в противном случае конфликт якобы возобновится через короткое время.
Медведев вновь выступил против расширения НАТО и заявил, что Москва не могла положительно воспринимать вступление соседних государств в альянс. "Наши ракеты нацелены на ваши города, а ваши ракеты - на наши", - угрожает заместитель председателя Совета безопасности России.