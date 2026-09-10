Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву и НАТО - "останется только серая пыль"

При этом российский чиновник назвал возможный удар по Киеву и основным объектам НАТО "точкой абсолютного невозврата" не только для противостоящих сторон, но и для всей планеты. Он также обвинил Запад в попытках якобы поставить мир "на порог ядерного апокалипсиса", одновременно заявив, что Россия осознает ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу. "Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня", - заявил Медведев.