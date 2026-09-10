Одиночество, психические проблемы и алкоголь: в Латвии выросло число звонков потенциальных самоубийц
В Латвии резко выросло число обращений на кризисный телефон из-за риска самоубийства. Особенно тревожная деталь: мужчины и женщины звонят почти одинаково часто, но мужчины чаще сообщают о своем конкретном плане расстаться с жизнью.
За первые восемь месяцев этого года на единый кризисный и поддерживающий телефон 116123 поступило на 6,1% больше звонков, в которых специалисты зафиксировали риск самоубийства. Всего такой риск был выявлен в 1391 звонке - на 80 больше, чем за аналогичный период 2025 года.
По данным общества Skalbes, в 91,7% таких звонков люди говорили о суицидальных мыслях. В 19% случаев был зафиксирован конкретный план самоубийства, а в 17,3% - предыдущая попытка. При этом в одном разговоре могли одновременно присутствовать несколько признаков риска.
Чаще всего вместе с риском самоубийства фиксировались психические заболевания - 49,2% звонков, и одиночество - 45,4%. Также среди обращавшихся отмечались употребление алкоголя (25,4%), проблемы в отношениях с партнером (23,1%), финансовые трудности (15,8%) и насилие (12,5%).
Доля звонков, в которых одновременно с суицидальным риском отмечалось психическое заболевание, за год выросла с 40,7% до 49,2%. Доля случаев, связанных с одиночеством, также увеличилась - с 43,5% до 45,4%. В Skalbes подчеркивают, что эти обстоятельства нельзя напрямую считать причинами самоубийств - они лишь характеризуют ситуации, с которыми часто сталкиваются люди, обращающиеся на кризисный телефон.
По числу звонков женщины и мужчины оказались практически на одном уровне: 706 обращений поступило от женщин и 685 - от мужчин. Однако у мужчин значительно чаще фиксировался конкретный план самоубийства: в 22,2% их звонков против 15,9% звонков женщин.
Суицидальные мысли были зафиксированы в 92,6% мужских и 90,9% женских звонков с риском самоубийства. Предыдущая попытка самоубийства отмечалась почти одинаково часто - в 17,4% мужских и 17,3% женских обращений.
В Skalbes отмечают, что одинаковое число обращений мужчин и женщин при более высокой доле конкретных планов у мужчин является важным сигналом. По словам руководителя общества Анды Швинка, необходимо искать способы своевременно охватывать мужчин в кризисных ситуациях и побуждать их обращаться за помощью.
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Ранее Otkrito сообщал, что 10 сентября во всем мире отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Эта дата напоминает, что самоубийство - проблема не только одного человека или одной семьи, а важный вопрос общественного здоровья. Для его решения необходимы как профессиональная помощь, так и способность каждого из нас заметить чужую боль, выслушать человека и остаться рядом.