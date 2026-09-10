Одиночество, психические проблемы и алкоголь: в Латвии выросло число звонков потенциальных самоубийц

Ранее Otkrito сообщал, что 10 сентября во всем мире отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Эта дата напоминает, что самоубийство - проблема не только одного человека или одной семьи, а важный вопрос общественного здоровья. Для его решения необходимы как профессиональная помощь, так и способность каждого из нас заметить чужую боль, выслушать человека и остаться рядом.