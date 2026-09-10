Трагедия в Смилтенском крае - погибла 11-летняя девочка
Вчера в Апской волости Смилтенского края несовершеннолетняя, управлявшая мотороллером, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В аварии погибла девочка 2015 года рождения. В момент происшествия на ней не было защитного шлема.
Авария произошла 9 сентября около 21:20. По предварительной информации, несовершеннолетняя не справилась с управлением мотороллером, после чего он опрокинулся. Полученные травмы оказались смертельными.
Начат уголовный процесс. Точные обстоятельства и причины аварии выясняются в ходе расследования.
Государственная полиция напоминает, что все водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и заботиться как о собственной безопасности, так и о безопасности других участников движения. При поездках на двухколесных транспортных средствах особенно важно использовать защитный шлем.
Кроме того, управлять мотороллером и другими транспортными средствами соответствующей категории разрешается только тем, у кого есть водительское удостоверение необходимой категории.
Полиция призывает родителей и законных представителей обсуждать с детьми основные правила дорожной безопасности и следить за тем, чтобы дети соблюдали установленные требования.