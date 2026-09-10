Почти никто не собрал тревожную сумку - эксперты оценили готовность жителей Латвии к кризисам

"В Латвии сложилась печальная ситуация - мы не участвовали в учениях по гражданской защите и не готовы в них участвовать. Даже наиболее подготовленные жители лишь частично определили, какие вещи им понадобятся, однако почти никто не собрал тревожную сумку. Исследование показывает только верхушку айсберга. Если оценивать все группы общества, а не только экономически активных жителей, реальная ситуация, скорее всего, окажется еще более критической", - заявил Ванагс.