Почти никто не собрал тревожную сумку - эксперты оценили готовность жителей Латвии к кризисам
Новое исследование показало тревожную картину: жители Латвии опасаются серьезного кризиса в ближайшие годы, однако лишь немногие сделали самое необходимое, чтобы подготовиться к нему.
На организованном CIREN Североевропейском саммите по устойчивости 10 сентября были представлены результаты исследования агентства Norstat о готовности жителей Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши к кризисным ситуациям.
Участников исследования спросили, насколько вероятным они считают возникновение в ближайшие два года кризиса, способного повлиять на повседневную жизнь. Речь шла, например, о продолжительных перебоях в предоставлении основных услуг или угрозах безопасности.
Выяснилось, что больше всего подобных событий опасаются жители стран Балтии. В Эстонии половина респондентов назвала такой сценарий очень или скорее вероятным, в Латвии этот ответ выбрали 42%. Для сравнения, в Норвегии так считают 23% опрошенных, а в Швеции - 25%.
Учения проходили давно, а участвовать в новых готовы немногие
В Латвии 45% респондентов сообщили, что когда-либо участвовали в учениях по гражданской защите. Однако половина из них проходила такие учения более 20 лет назад. При этом готовность принять участие в однодневных учениях, если их организуют недалеко от дома, в Латвии оказалась самой низкой среди всех стран, включенных в исследование.
Жители Латвии критичнее, чем участники опроса из других стран, оценили способность своих домохозяйств провести три дня без электричества, воды, интернета и мобильной связи. Около 11% признали, что не смогли бы обойтись без посторонней помощи, еще 22% столкнулись бы с серьезными трудностями.
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Наиболее оптимистично свои возможности оценили жители Норвегии. Там 5% опрошенных заявили, что не смогли бы справиться без помощи, а 15% ожидали бы серьезных трудностей.
Для жителей Латвии главными проблемами стали бы обеспечение основных потребностей, гигиена и санитария, поддержание тепла и освещения в доме, а также получение информации о происходящем.
Учения по эвакуации в Риге (2025)
В Риге прошли учения по эвакуации, организованные Латвийским Красным Крестом.
Тревожная сумка есть только у 2% жителей Латвии
Полностью собранная сумка с вещами на случай срочной эвакуации имеется лишь у 1-4% жителей исследованных стран. В Латвии она есть у 2% опрошенных.
Несколько отличается ситуация в Литве. Там тревожную сумку подготовили 3% респондентов, а еще у 24% необходимые вещи есть дома, но пока не упакованы. В Латвии вещи для экстренной ситуации имеются, но не собраны у 16% участников опроса.
В Латвии 31% респондентов заявили, что на их рабочем месте нет плана действий на случай кризиса. Еще 29% не знают, существует ли такой документ. Только 21% опрошенных ознакомили с планом действий.
Исследование проводилось во второй половине августа. Поскольку опрос проходил в интернете, его авторы отмечают, что результаты отражают прежде всего ситуацию среди экономически активной части населения и показывают тенденции именно в этой общественной группе.
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Член правления Североевропейской организации устойчивости CIREN Янис Ванагс считает ситуацию в Латвии тревожной.
"В Латвии сложилась печальная ситуация - мы не участвовали в учениях по гражданской защите и не готовы в них участвовать. Даже наиболее подготовленные жители лишь частично определили, какие вещи им понадобятся, однако почти никто не собрал тревожную сумку. Исследование показывает только верхушку айсберга. Если оценивать все группы общества, а не только экономически активных жителей, реальная ситуация, скорее всего, окажется еще более критической", - заявил Ванагс.
При этом он подчеркнул, что уровень готовности зависит и от самих жителей. "Хорошая новость заключается в том, что наша готовность - это наша собственная ответственность. Ее можно повысить небольшими практическими шагами: сделать необходимые запасы, обновить планы действий на случай кризиса на рабочих местах и участвовать в мероприятиях по гражданской защите", - добавил представитель CIREN.
Цель CIREN - улучшить готовность жителей и организаций Северной Европы к реальным или потенциальным природным катастрофам, террористическим актам, гибридным угрозам, военным действиям и другим вызванным человеком чрезвычайным ситуациям.
Организация также занимается мерами по снижению угроз и подготовке к ним, реагированием на чрезвычайные ситуации, обеспечением непрерывности работы и последующим восстановлением.