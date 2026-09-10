Почему топливо в Латвии дорожает сразу после роста биржевых цен, но не дешевеет после их снижения?
Если на международной бирже цены на топливо растут, это моментально отражается и на латвийских автозаправочных станциях (АЗС), но если падают, то в прейскурантах АЗС это появляется в лучшем случае через неделю. Jauns.lv выясняет, почему так происходит и не является ли это ли "секретным сговором" торговцев топливом, чтобы нажиться за счет автоводителей?
В Латвии цены на топливо формируются в зависимости от индекса Platts (международно признанный эталон цен на энергоресурсы и сырье). Если индекс растет (цены растут), это моментально отражается и на автозаправочных станциях, но если он падает (цены снижаются), на АЗС это появляется с определенной временной задержкой. Это означает, что если на международной бирже цена топлива растет, то это сразу наблюдается и в латвийских бензоколонках, а если падает, то снижение цен происходит не так быстро.
Руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере признала, что цены на бензин снова вернулись выше двух евро за литр и что снижения или стабилизации цен на топливо в ближайшее время не ожидается. Индекс Platts стремительно растет в связи с событиями на Ближнем Востоке, и последовательно биржевые цены с задержкой в несколько дней неизбежно растут не только в Латвии, но и в других странах Европы. В эти дни водителей после нескольких месяцев снова удивили показатели табло АЗС. Допускается, что в ближайшее время цена топлива за литр вырастет еще примерно на 10 центов.
Исследование Банка Латвии показывает, что если цена топлива на международной бирже растет на десять центов за литр, то в течение пяти-шести дней на латвийских АЗС она возрастает примерно на пять центов, а в течение 25-30 рабочих дней — на все десять. Но если цена падает на десять центов, то в первую неделю на латвийских АЗС стремительного снижения цен не наблюдается, хотя примерно в течение месяца это происходит. Такая асимметрия цен на латвийском рынке топлива актуализировалась только в течение последнего десятилетия. И в связи с этим водители спрашивают, нет ли в этом отношении подозрений в недобросовестной политике ценообразования и не наблюдается ли картель торговцев топливом или тайный сговор? Вот что сказали опрошенные Jauns.lv эксперты.
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Совет по конкуренции: ничто не указывает на запрещенный сговор
По мнению Совета по конкуренции, сходство цен на топливо на латвийских АЗС не свидетельствует о запрещенном сговоре.
Исполняющая обязанности руководителя отдела коммуникации Совета по конкуренции Анете Витязева сообщила Jauns.lv: "Совет по конкуренции (СК) анализировал формирование цен на топливо в Латвии, в том числе связь между международными котировками топливных продуктов и розничными ценами. Следует учитывать, что цена топлива складывается из нескольких компонентов, включая закупочную цену, налоги и розничную наценку.
Тот факт, что рост цен иногда отражается в розничных ценах быстрее, чем падение цен, сам по себе еще не указывает на недобросовестное ценообразование или нарушение конкуренции. Такие различия могут быть связаны с циклами закупок, оборотом запасов, условиями договоров поставки и другими рыночными факторами. Имеющийся анализ СК за первое полугодие 2026 года не свидетельствует о том, что рост цен на топливо был вызван увеличением розничной наценки. Как розничная наценка на бензин, так и на дизельное топливо в анализируемый период оставалась относительно стабильной, а в отдельные периоды даже снижалась, скорее всего, из-за того, что торговцы абсорбировали часть роста закупочных цен в своих маржах (разница между продажной ценой продукта и издержками на его приобретение или производство — Ред.). СК пришел к выводу, что рост цен в весенние месяцы главным образом определялся ростом закупочных цен".
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Анализ имеющейся в распоряжении СК информации о ценах на топливо до сих пор не свидетельствует о том, что изменения цен на топливо связаны с взаимно согласованными, ограничивающими конкуренцию действиями торговцев топливом, в свою очередь сходство цен и их рост сам по себе не свидетельствует о запрещенном сговоре. На рынке топлива предприятия в значительной степени сталкиваются с похожими закупочными ценами и одинаковыми внешними факторами издержек, что может способствовать похожей динамике цен в сетях разных торговцев. Проведенный СК анализ указывает, что тенденции цен на топливо в Латвии в первом полугодии 2026 года в целом были похожи на те, что наблюдались в Литве, Эстонии и Европейском союзе в целом. Во всех сравниваемых странах одновременно наблюдался рост цен в марте и дальнейшая стабилизация и снижение в начале лета, что свидетельствует о влиянии международных рыночных факторов, а не о локальном согласовании цен, пояснили Jauns.lv в Совете по конкуренции.
Торговцы топливом: временная задержка работает в обоих направлениях
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере прокомментировала Jauns.lv динамику изменений цен на топливо и "быстрый рост, но медленное падение" следующим образом: "При анализе рыночных данных в долгосрочной перспективе четко видно, что временная задержка работает в обоих направлениях, и в ее основе лежат закономерности физической логистики и налогов.
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Международный индекс Platts отражает тенденции глобального рынка и меняется очень динамично — буквально по часам в зависимости от мировых новостей. В свою очередь автозаправочная станция продает физический продукт. Видимая на табло цена отражает издержки на то топливо, которое в этот момент реально находится в подземных резервуарах, а не индекс Platts в эту минуту.
Когда цены в индексе Platts стремительно подскакивают буквально в течение одного или двух дней, цены на станциях не достигают сразу нового пика. Торговцы "амортизируют" первый ценовой удар, еще некоторое время торгуя дешевле закупленными запасами. Это в своем отчете по надзору за рынком подтверждает и Совет по конкуренции, приходя к выводу, что в моменты роста цен торговцы часть прироста издержек берут на себя, снижая свою наценку (маржу), чтобы защитить клиентов от еще более стремительного скачка.
Когда цены в индексе Platts начинают падать, на станциях сначала нужно распродать закупленное во время предыдущих больших скачков Platts и более дорогое топливо. Как только эта партия заканчивается и приезжает новый, более дешевый завоз, цена на пилоне сползает вниз.
Следует помнить, что акциз и сбор на обязательные резервы составляют значительную часть цены топлива, и они не уменьшаются даже тогда, когда показатели Platts значительно падают. Это математически замедляет и тормозит общее процентное падение цены на табло станции".
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Иева Лигере также категорически отрицает, что между торговцами топливом может существовать какой-либо картель или тайный сговор: "Розничная торговля топливом — одна из самых прозрачных и наиболее строго контролируемых отраслей в Латвии, в которой царит крайне острая конкуренция за каждого клиента. Сходство цен на топливо на станциях разных торговцев указывает как раз на обратное — на свободный рынок и жесткую конкуренцию.
Латвийские торговцы закупают топливо на региональном оптовом рынке, что означает, что базовая закупочная цена для всех участников рынка похожа, и дальнейшие различия может формировать логистика. Цены для всех свободно видны на больших информационных пилонах. СК также приходит к выводу, что торговцы непрерывно следят за ценами конкурентов. Как только одно предприятие снижает цену, чтобы привлечь покупателей, остальные вынуждены немедленно действовать и адаптироваться, чтобы клиент не уехал к конкуренту через дорогу. Это естественная, ориентированная на клиента реакция рынка. Официальные данные доказывают, что розничная наценка на бензин и дизельное топливо в Латвии длительное время относительно стабильна. В реальности изменения цен в Латвии полностью диктуются глобальными процессами и синхронно совпадают с тенденциями как в соседних странах, так и в Европейском союзе в целом".
Экономист: это был бы слишком большой риск
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш сказал Jauns.lv, что такие "странности цен есть почти во всех отраслях: "Это определяет психология покупателей и продавцов, административная инерция. Не знаю ни одной отрасли, где разница между закупочной и продажной ценой была бы совершенно неизменной.
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В топливной отрасли есть дополнительный фактор. Люди склонны немного поспешить или немного подождать в моменты, когда читают в новостях, что нефть становится дороже или дешевле. Представители отрасли говорили мне, что разница в объемах продаж может быть даже двухкратной, но я не проверял это своими глазами. Если это так, то легко понять, что скорость расходования запасов меняется.
Топливо стоит столько, какова названная продавцом цена, поэтому не знаю, почему здесь нужно говорить о нечестности. К тому же цена топлива может быть меньше, чем показывают размещенные вдоль дорог световые табло, но никогда не будет наоборот".
О том, не скрываются ли в процессе формирования цен на топливо какие-либо "подводные камни" и тайные сговоры, Петерис Страутиньш говорит: "Рентабельность отрасли очень умеренная. У трех крупнейших предприятий отрасли средняя прибыль в период с 2020 по 2024 год составляла от 2,1% до 2,2% от оборота. Это не большая прибыль ни по каким стандартам. Я примерно знаю, как формируются финансы предприятий в этой отрасли, поэтому могу предположить, что прибыль от торговли топливом составляет около 1%. Гораздо более высокая наценка на товары в магазинах. Есть небольшие колебания рентабельности, она выше в годы, когда цены меняются больше, но я думаю, что это отражает закономерности ценообразования, действующие во всех отраслях. Чтобы быть в отрасли в момент, когда она зарабатывает больше, в отрасли нужно быть и во время, когда она зарабатывает меньше. Заправочные станции нельзя открывать и закрывать по своему усмотрению.
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Я думаю, что предприятия не будут делать что-то запрещенное в месте, которое ярко освещено и постоянно контролируется. Это был бы безумный риск. Процессу формирования цен на топливо уделяется очень большое внимание Совета по конкуренции и средств массовой информации".