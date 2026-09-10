Почему топливо в Латвии дорожает сразу после роста биржевых цен, но не дешевеет после их снижения?

Анализ имеющейся в распоряжении СК информации о ценах на топливо до сих пор не свидетельствует о том, что изменения цен на топливо связаны с взаимно согласованными, ограничивающими конкуренцию действиями торговцев топливом, в свою очередь сходство цен и их рост сам по себе не свидетельствует о запрещенном сговоре. На рынке топлива предприятия в значительной степени сталкиваются с похожими закупочными ценами и одинаковыми внешними факторами издержек, что может способствовать похожей динамике цен в сетях разных торговцев. Проведенный СК анализ указывает, что тенденции цен на топливо в Латвии в первом полугодии 2026 года в целом были похожи на те, что наблюдались в Литве, Эстонии и Европейском союзе в целом. Во всех сравниваемых странах одновременно наблюдался рост цен в марте и дальнейшая стабилизация и снижение в начале лета, что свидетельствует о влиянии международных рыночных факторов, а не о локальном согласовании цен, пояснили Jauns.lv в Совете по конкуренции.