Латвия станет меньше на новой карте мира: почему страны Балтии проголосовали за изменения по-разному

Проекция Меркатора, которая до сих пор лежит в основе таких современных сервисов, как Google Maps, или почти всех других систем GPS-навигации, уже давно подвергается критике, поскольку в ней Африка выглядит примерно такой же по размеру, как Гренландия, хотя на самом деле площадь Африки примерно в 14 раз больше. Также Северная Европа и Северная Америка по сравнению с расположенными вблизи экватора регионами изображаются непропорционально большими. Например, Швеция и Финляндия выглядят почти такими же большими, как Индия, хотя на самом деле она соответственно примерно в 7 и 10 раз больше, и т. д.