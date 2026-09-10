Латвия станет меньше на новой карте мира: почему страны Балтии проголосовали за изменения по-разному
ООН одобрила новую карту мира, которая уменьшает Латвию и увеличивает Африку, но неожиданно расколола страны Балтии: Латвия проголосовала "за", а Литва и Эстония воздержались.
Генеральная ассамблея ООН 4 сентября проголосовала за замену традиционной карты мира на такую, которая точнее отражает истинный размер Африки. Однако новая карта радикально изменила также размеры Латвии и остальных стран. Как выяснилось, страны Балтии проголосовали по этому вопросу по-разному.
Почему вообще возникла необходимость в таком голосовании
Привычная нам карта мира, которую называют проекцией Меркатора, появилась еще в далеком 1569 году, чтобы в эпоху великих географических открытий помогать европейским мореплавателям ориентироваться и плавать по мировым морям. Ее автор, фламандский географ и картограф Герард Меркатор (1512-1594), решил принципиальную проблему, с которой сталкивались все мореплаватели, - чтобы на плоской карте можно было провести прямую линию, которая точно совпадала бы с показанием компаса. Поскольку прямые линии на его карте соответствуют неизменному направлению компаса, моряки могли использовать ее для планирования маршрутов плавания.
Однако точность направлений была достигнута за счет точности размеров территорий. Чем дальше от экватора расположены территории суши, тем больше они выглядят на карте. Искажения карты возникли из-за того, что поверхность земного шара невозможно полностью точно отобразить на двумерной плоскости. Создавая любую карту мира, картографам приходится идти на определенные компромиссы. В проекции Меркатора кривизна Земли отображается таким образом, что территории вблизи экватора кажутся меньше, чем они есть на самом деле, тогда как территории ближе к полюсам - больше.
Читайте продолжение после рекламы
JUST IN: UN votes 164-1 to ditch the Mercator projection in favor of the “Equal Earth” map, with the U.S. casting the lone vote against. pic.twitter.com/XoP96pZwYl— Polymarket (@Polymarket) September 4, 2026
Проекция Меркатора, которая до сих пор лежит в основе таких современных сервисов, как Google Maps, или почти всех других систем GPS-навигации, уже давно подвергается критике, поскольку в ней Африка выглядит примерно такой же по размеру, как Гренландия, хотя на самом деле площадь Африки примерно в 14 раз больше. Также Северная Европа и Северная Америка по сравнению с расположенными вблизи экватора регионами изображаются непропорционально большими. Например, Швеция и Финляндия выглядят почти такими же большими, как Индия, хотя на самом деле она соответственно примерно в 7 и 10 раз больше, и т. д.
Хотя первоначально проекция Меркатора была создана для навигационных целей, она по-прежнему широко используется в учебных материалах, средствах массовой информации, цифровых платформах и официальных материалах. В резолюции ООН отмечается, что эти искажения способствовали "символическому уменьшению" Африки и укрепили несбалансированное представление о мире.
Чтобы решить эту проблему, команда картографов в 2018 году создала проекцию карты с равной площадью, которую назвали Equal Earth. В феврале этого года все 54 государства - члена Африканского союза решили использовать ее, заявив, что она "точнее отражает истинные размеры всех континентов, особенно Африки".
В резолюции ООН устранение таких искажений характеризуется как акт "восстановления когнитивной справедливости и исторической памяти", а также упоминается разработанная в 2018 году проекция Equal Earth, которая точнее отображает соотношение размеров территорий.
Читайте продолжение после рекламы
"Справедливая карта не меняет географию мира - она меняет то, как мы видим мир", - заявили инициаторы резолюции, министр иностранных дел африканского государства Того Робер Дисе.
Голосование ООН не имеет юридически обязательной силы, однако ожидается, что в результате этого могут измениться карты, используемые различными учреждениями по всему миру. На сайте ООН указано, что резолюция не запрещает проекцию Меркатора и не устанавливает, что она обязательно должна быть заменена какой-либо конкретной альтернативой. "Правительствам, школам, международным организациям и технологическим компаниям предлагается в случаях, когда важным является соотношение размеров территорий, использовать проекцию Equal Earth и другие так называемые карты с равной площадью, а также информировать общество об ограничениях любой плоской карты при отображении сферической планеты".
Насколько большой теперь будет выглядеть Латвия?
На привычной с детства карте мира Латвия по размеру выглядит такой же большой, как расположенные на экваторе Кения, которая на самом деле примерно в 9 раз больше, или Эквадор, который примерно в 4,4 раза больше. Как сообщает портал LSM.lv, на новой карте размер Латвии радикально уменьшится - в версии Меркатора Латвия выглядит примерно в 3,4 раза больше, чем есть на самом деле, если сравнивать ее со странами, расположенными вблизи экватора. Таким образом, огромный остров Мадагаскар не кажется намного больше стран Балтии вместе взятых, хотя на самом деле он в девять раз больше Латвии.
Резолюцию принимают, Россия ликует, а страны Балтии голосуют по-разному
За представленную африканским государством Того и поддержанную государствами - членами Африканского союза резолюцию "Исправить карту" (Correct the Map) проголосовали 164 страны, в том числе бывшие африканские колониальные державы Франция и Великобритания. Также за проголосовала Россия, причем ее рупор ТАСС радостно сообщил, что аннексированный в 2014 году Крым "легализован", поскольку окрашен так же, как и остальная Россия.
Читайте продолжение после рекламы
Крым на карте Equal Earth, поддержку которой в ООН одобрили 164 страны, обозначен тем же цветом, что и регионы России, передает корреспондент ТАСС:https://t.co/hpb5KeVdJ2 pic.twitter.com/98FXJtXFv2— ТАСС (@tass_agency) September 4, 2026
Те, кто способен различать цвета, могут увидеть, что российские пропагандисты в очередной раз солгали, поскольку Крым окрашен в другой цвет, чем остальная Россия. Однако сути дела это не меняет: он также окрашен иначе, чем Украина, которой принадлежит согласно международному праву.
В результате не все страны восприняли новую карту с распростертыми объятиями, учитывая своеобразно выделенный Крым. По-разному проголосовали и страны Балтии.
В число поддержавших карту стран вошла и Латвия, согласившись с позицией большинства Европейского союза. Только США проголосовали против, а шесть стран воздержались - не только Украина, но и Литва и Эстония, а также Грузия, Молдова и Сербия.
Следует отметить, что в отличие от Крыма, а также отдельно обозначенного Косово, независимость которого не признает не только Сербия, но также Россия, Китай, Индия, большинство стран Африки и Латинской Америки, но даже входящие в Европейский союз Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр, на новой утвержденной ООН карте отдельно не обозначены захваченные Россией территории Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье).
On September 4, 2026, the UN General Assembly adopted a resolution with the noble title “Correct the Map.” There were 164 votes in favor, one against (the United States), and six abstentions: Estonia, Lithuania, Georgia, Moldova, Serbia, and Ukraine. The document recommends that… pic.twitter.com/rQrOeiZquc— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) September 6, 2026
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что решение воздержаться от голосования было обусловлено тем, как Крым изображен на упомянутом в резолюции сайте Equal Earth. "Такое решение было обусловлено содержащимися в резолюции ссылками на сайт Equal Earth, где оккупированный Крым отделен от Украины", - заявило министерство изданию lrt.lt. "Хотя цель резолюции заключается в более точном отображении фактических размеров стран и континентов, мы не можем игнорировать неточности в изображении политической карты".
Читайте продолжение после рекламы
Министерство подчеркнуло, что Литва не признает никакого изменения границ территории Украины, достигнутого силой. "Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и все временно оккупированные территории", - заявило министерство.
Аналогичная аргументация была и у Эстонии, которая поддерживает большую географическую точность мировых карт, однако она никогда не должна достигаться за счет территориальной целостности. Поэтому Эстония, выражая солидарность с Украиной, воздержалась при голосовании в ООН по этой резолюции: "На картах Украина должна изображаться в ее международно признанных границах, включая Крым. Крым - это Украина", - заявило Министерство иностранных дел Эстонии.
Латвия присоединилась к мнению большинства ЕС о том, что "Генеральная ассамблея ООН не голосовала за изменение границ Украины или где-либо еще в мире", - заявило представительство Латвии при ООН. "Крым есть и будет Украиной как на картах ООН и других международных организаций, так и в международном праве".
ANO Ģenerālā asambleja nav nobalsojusi par robežu maiņu Ukrainā vai citur pasaulē. ANO uztur oficiālās pasaules kartes un kartogrāfiskos avotus, saskaņā ar ANO politiku un starptautiski atzītām robežām https://t.co/NfSiMooZjI Krima ir un būs Ukraina gan ANO un citās starptautisko…— Latvia Mission to the UN | #StandWithUkraine🇺🇦 (@LatviaUN_NY) September 6, 2026
Украина заявила, что поддерживает усилия по устранению исторических искажений, касающихся Африки и других регионов "глобального Юга", однако выступила против того, как на некоторых картах Equal Earth изображены оккупированные Россией территории Украины. Представитель Украины предупредил, что поддержка этой проекции без достаточных механизмов защиты может открыть "ящик Пандоры", позволив картам создавать неопределенность в отношении спорных территорий.
Читайте продолжение после рекламы
"На картах Equal Earth отдельные части территории Украины, временно оккупированные Россией с вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права, изображены совершенно неприемлемым образом. Такое отображение на карте Equal Earth содержит информацию, противоречащую основополагающим принципам международного права - суверенитету и территориальной целостности государств", - заявил представитель Украины.
Европейский союз поддержал резолюцию, одновременно обратив внимание на ту же проблему. Представитель Ирландии, выступая от имени ЕС, подчеркнул, что резолюция касается только отображения относительных размеров территорий суши и никоим образом не затрагивает суверенитет государств, статус территорий или международно признанные границы.
"В этой связи мы подчеркиваем, что резолюция не касается и никоим образом не влияет на вопросы, связанные с суверенитетом, статусом территорий, определением границ или международно признанными границами государств в Европе, Африке или любой другой части мира. ЕС также указал, что его поддержка резолюции не означает, что он одобряет отображение границ, представленное на картах, опубликованных на сайте Equal Earth.
Хотя Великобритания поддержала резолюцию, ее представительница высказалась более категорично: "Мы также хотели бы выразить обеспокоенность по поводу того, как в проекте Equal Earth изображены территориальные границы, а также сопровождающих их формулировок, которые могут привести к различным интерпретациям давно устоявшихся позиций международного сообщества, в том числе в отношении статуса Крыма", - заявила она.
Читайте продолжение после рекламы
"Карты не должны скрывать или легитимизировать недавние действия, которые столь многие государства признали агрессией. Крым - это Украина. Россия силой вторглась в Крым, и ее попытка аннексировать полуостров является незаконной и юридически недействительной. Великобритания не признает и никогда не признает претензии России на Крым или любую другую территорию Украины".
США единственные проголосовали против
В свою очередь, представитель США при ООН Ярина Ференцевич заявила, что такая резолюция высмеивает работу Генеральной ассамблеи ООН и ее суть.
"Хотя эта инициатива преподносится как якобы невинная попытка скорректировать картографические пропорции, Соединенные Штаты ясно видят, что ее невозможно отделить от гораздо более широкого и радикального идеологического проекта, частью которого она является, - и это открыто и недвусмысленно признают наиболее громкие и убежденные сторонники этой инициативы. Вместо того чтобы сосредоточиться на действительно важных вопросах, связанных с международным миром, благосостоянием и добрыми отношениями между государствами, эта организация обсуждает проекции карт XVI века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости", - заявила она.
"Когда Организация Объединенных Наций спрашивает, почему она теряет легитимность в мире и почему к ней снова и снова не относятся серьезно, мы указываем именно на такие резолюции".