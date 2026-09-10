Исследование показало, что даже во время отпуска многие жители Латвии продолжают работать
Отпуск не всегда означает отдых и полное отключение от работы. Данные опроса CV.lv показывают, что каждый четвертый, или 25% работников в Латвии, во время отпуска занимается дополнительной работой.
Чаще всего такой выбор связан с желанием получить дополнительный доход. Эту причину назвали 39% опрошенных, которые во время отпуска работают помимо своей основной работы. Однако мотивация работать во время отпуска не всегда связана с финансовыми соображениями. 13% посвящают это время развитию собственного бизнеса или личных проектов, 12% используют отпуск, чтобы совершенствовать важные для себя навыки или развивать идеи, а для 11% дополнительная работа связана с хобби и приносит удовольствие. Еще 11% отмечают, что отпуск наконец дает возможность заняться планами, на которые в повседневной жизни не хватало времени.
Для части работающих дополнительная занятость во время отпуска обеспечивает и весьма заметный доход. 24% тех, кто во время отпуска подрабатывает, рассчитывают заработать более 500 евро. Еще 15% планируют получить дополнительный доход в размере от 300 до 500 евро, а 21% рассчитывают заработать от 100 до 300 евро.
Деньги играют существенную роль и при планировании отпуска. 30% работников в Латвии признают, что в этом году их бюджет на отпуск меньше, чем годом ранее. В свою очередь, 17% отмечают, что могут потратить на отдых больше средств, чем в предыдущем году, а у 38% бюджет остался без изменений.
Финансовые возможности являются и главным препятствием для идеального отдыха. 36% опрошенных отмечают, что отпуск их мечты ограничивает доступный бюджет. Между тем 33% считают главным препятствием рабочие обязанности или ограничения, установленные работодателем.
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Как ранее писал Otkrito.lv, большинство работодателей Латвии призналось, что их сотрудники не обладают необходимыми навыками.