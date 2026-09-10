Исследование показало, что даже во время отпуска многие жители Латвии продолжают работать

Чаще всего такой выбор связан с желанием получить дополнительный доход. Эту причину назвали 39% опрошенных, которые во время отпуска работают помимо своей основной работы. Однако мотивация работать во время отпуска не всегда связана с финансовыми соображениями. 13% посвящают это время развитию собственного бизнеса или личных проектов, 12% используют отпуск, чтобы совершенствовать важные для себя навыки или развивать идеи, а для 11% дополнительная работа связана с хобби и приносит удовольствие. Еще 11% отмечают, что отпуск наконец дает возможность заняться планами, на которые в повседневной жизни не хватало времени.