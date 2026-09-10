Рига передаст Украине девять автобусов и автомобилей Rīgas satiksme
На внеочередном заседании Рижская дума приняла решение передать Украине девять транспортных средств муниципального предприятия Rīgas satiksme, которые больше не нужны компании для хозяйственной деятельности.
Украине передадут три автобуса Solaris Urbino 12 и еще шесть транспортных средств - пять Mercedes-Benz Sprinter и один Volkswagen Caddy.
Балансовая стоимость передаваемого транспорта составляет ноль евро. Возможная выручка от утилизации трех автобусов составила бы в общей сложности 6000 евро, а совокупная рыночная стоимость остальных шести транспортных средств без учета НДС оценивается в 39 081 евро.
Таким образом, транспорт, который находится в распоряжении муниципального предприятия, но больше не используется в его работе, направят для оказания практической помощи Украине.
Вместе с машинами будут переданы их оборудование и технические жидкости, необходимые для транспортировки автобусов. Все связанные с доставкой расходы возьмет на себя Rīgas satiksme.
Решение Рижской думы принято на основании Закона о самоуправлениях, Закона о поддержке гражданского населения Украины и Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. Также были учтены решения правления и совета Rīgas satiksme.
За выполнение решения будут отвечать представитель держателя долей капитала Rīgas satiksme и само муниципальное предприятие.