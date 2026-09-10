Просить о помощи - не слабость: куда обращаться в Латвии, если больше нет сил справляться

В рекомендациях специалистов Национального центра психического здоровья и Центра профилактики и контроля заболеваний подчеркивается, что человека, который говорит о самоубийстве или демонстрирует серьезные признаки риска, не следует оставлять одного до тех пор, пока ему не будет организована необходимая помощь. Необязательно быть психиатром или психологом, чтобы спросить: "Я вижу, что тебе сейчас очень тяжело. Ты думал о том, что не хочешь жить или можешь причинить себе вред?"