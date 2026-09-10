Просить о помощи - не слабость: куда обращаться в Латвии, если больше нет сил справляться
10 сентября во всем мире отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Эта дата напоминает, что самоубийство - проблема не только одного человека или одной семьи, а важный вопрос общественного здоровья. Для его решения необходимы как профессиональная помощь, так и способность каждого из нас заметить чужую боль, выслушать человека и остаться рядом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате самоубийств в мире умирают более 720 тысяч человек. За каждым таким случаем остаются семьи, друзья, коллеги и другие близкие, на жизни которых эта потеря сказывается еще долгие годы.
Призыв Всемирного дня предотвращения самоубийств в 2026 году - "Начни разговор". Он призывает изменить отношение общества к обсуждению этой темы, отказаться от молчания, предубеждений и стигматизации, заменив их открытыми, уважительными и поддерживающими разговорами.
Мысли о самоубийстве чаще всего возникают не по одной причине. Человек может долгое время переживать эмоциональные страдания, утрату, одиночество, проблемы в отношениях или финансовые трудности, психические расстройства, зависимость, тяжелое физическое заболевание или сразу несколько сложных обстоятельств. Когда страдания начинают казаться невыносимыми, человеку бывает трудно самостоятельно увидеть выход. Именно поэтому присутствие и поддержка окружающих могут иметь огромное значение.
Какие тревожные признаки нельзя игнорировать
Если человек становится заметно более замкнутым, говорит о безнадежности или о том, что другим было бы лучше без него, прощается, раздает значимые для себя вещи, внезапно теряет интерес к привычным занятиям или прямо заявляет, что не хочет жить, такие сигналы нельзя оставлять без внимания.
О мыслях о самоубийстве можно и нужно спрашивать прямо. Такой разговор не повышает риск и не "вкладывает человеку в голову" идею самоубийства. Напротив, возможность рассказать о своих переживаниях тому, кто не критикует и не осуждает, может стать первым шагом к получению помощи.
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В рекомендациях специалистов Национального центра психического здоровья и Центра профилактики и контроля заболеваний подчеркивается, что человека, который говорит о самоубийстве или демонстрирует серьезные признаки риска, не следует оставлять одного до тех пор, пока ему не будет организована необходимая помощь. Необязательно быть психиатром или психологом, чтобы спросить: "Я вижу, что тебе сейчас очень тяжело. Ты думал о том, что не хочешь жить или можешь причинить себе вред?"
Главное - не подобрать идеальные слова, а быть готовым выслушать ответ, не осуждать человека и помочь ему получить профессиональную помощь.
Помощь доступна
За последние годы Латвии удалось добиться определенного прогресса. В сентябре 2026 года Министерство здравоохранения сообщило, что за три года количество самоубийств сократилось примерно на 11%. Однако профилактика по-прежнему требует постоянного внимания, своевременного выявления проблем с психическим здоровьем и доступной помощи.
Национальный центр психического здоровья напоминает, что не нужно ждать, пока кризис станет невыносимым. За помощью можно обратиться и в том случае, если человеку долгое время тяжело, у него появились чувство безнадежности, тревога, нарушения сна, подавленное настроение или ощущение, что он больше не способен справляться с происходящим.
В 2026 году в рамках проекта MENTOR центр также реализует программу психологической поддержки SOSA для людей, переживших попытку самоубийства.
Это структурированная программа, основанная на результатах исследований. Она помогает распознавать причины возникновения суицидальных мыслей, осваивать навыки их преодоления, узнавать о доступных ресурсах помощи и укреплять надежду на восстановление.
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Работу начали четыре группы, сейчас проходит третья неделя занятий. Каждую группу ведут два подготовленных специалиста - клиницист и человек с личным опытом переживания подобного кризиса.
Всего предусмотрено восемь еженедельных встреч. Участники получают поддержку как от ведущих, так и друг от друга. Встречи проходят в закрытой и безопасной обстановке с соблюдением строгой конфиденциальности. Сейчас в четырех группах участвуют 40 человек.
Что может сделать каждый из нас
Мы не можем знать обо всех трудностях, с которыми сталкивается другой человек. Однако мы можем заметить изменения в его поведении, спросить, как он себя чувствует, найти время для разговора и не бояться говорить даже о самых тяжелых мыслях.
Иногда помощь начинается с простой фразы: "Я рядом. Расскажи, что с тобой происходит".
Не стоит торопиться предлагать решения, сравнивать переживания человека с чужими проблемами или говорить: "Возьми себя в руки", "Другим еще тяжелее" или "У тебя ведь все хорошо".
Для человека в кризисе гораздо важнее чувствовать, что его переживания воспринимают всерьез и что ему не придется оставаться с ними один на один. Предотвращение самоубийств начинается с внимания к человеку, разговора, готовности выслушать и помощи, оказанной вовремя.
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Председатель правления Национального центра психического здоровья, психиатр Сандра Пуце:
"Предотвращение самоубийств начинается не только в кабинете психиатра. Оно начинается гораздо раньше - в тот момент, когда мы замечаем, что находящийся рядом человек изменился, спрашиваем, как он себя чувствует, и готовы выслушать ответ. Иногда один искренний вопрос и ощущение, что ты не один, могут иметь огромное значение".
Руководитель клиники Veldre Национального центра психического здоровья, психиатр, профессор Марис Таубе: "В обществе до сих пор боятся говорить о самоубийстве, словно вопрос о суицидальных мыслях способен их вызвать. Это не так. Если мы беспокоимся о человеке, важно спросить его об этом прямо и спокойно. Открытый разговор может помочь человеку наконец произнести то, что он долго держал в себе, и открыть путь к профессиональной помощи".
Руководитель отделения первичного лечения Лечебного департамента Национального центра психического здоровья, психиатр Ингрида Цера:
"Человеку, который находится в психическом кризисе, зачастую очень трудно самому попросить о помощи. Поэтому роль семьи и близких неоценима - заметить происходящее, остаться рядом, помочь позвонить специалисту, отвезти человека к врачу или даже в приемное отделение стационара. Важно быть рядом в тот момент, когда сам человек уже не видит выхода".
Руководитель программы раннего вмешательства Национального центра психического здоровья, психиатр Марика Гарнизоне: "В предотвращении самоубийств важно и наше повседневное отношение - способны ли мы говорить о психическом здоровье так же естественно, как о физическом. Чем меньше стыда и стигмы связано с обращением за помощью, тем больше вероятность, что человек получит ее вовремя. Просить о помощи - не признак слабости, а действие ради сохранения собственной жизни и здоровья".
Куда обращаться за помощью
Если существует непосредственная угроза жизни человека или он готовится причинить себе вред, необходимо звонить по номеру 113.
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Единый бесплатный кризисный телефон 116 123 доступен людям, переживающим эмоциональный кризис или нуждающимся в психоэмоциональной поддержке.
Специалисты подчеркивают, что не нужно ждать "достаточно тяжелого" кризиса, чтобы позвонить. Любое переживание, которое серьезно влияет на эмоциональное состояние человека, является достаточной причиной обратиться за помощью.
Для детей и подростков работает телефон доверия 116 111.
Помощь также можно получить у семейного врача, психиатра, психолога или психотерапевта, а также в приемном отделении Национального центра психического здоровья.