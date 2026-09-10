Картофель гниет прямо в земле - фермеры Латвии не могут выйти в поля

Краукле также подчеркнула, что топливо в этом году стоит настолько дорого, что доходы от продажи картофеля не покрывают расходов. При этом сами производители не могут повысить цены, поскольку их устанавливают закупщики. Если у них будет возможность приобрести, например, купить более дешевый картофель в Польше, латвийским фермерам никто не станет платить больше.