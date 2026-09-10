Картофель гниет прямо в земле - фермеры Латвии не могут выйти в поля
Хороший урожай картофеля в Латвии оказался под угрозой из-за затяжных дождей. Переувлажненные поля не выдерживают тяжелую технику, комбайны вязнут в грязи, а оставшиеся в воде клубни могут начать гнить уже через двое суток.
По словам председателя правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айги Краукле, в целом урожай картофеля в этом году достаточно хороший и жаловаться на его объем нельзя. Однако часть урожая наверняка сгниет, поскольку находится в воде. Сейчас самые большие трудности связаны именно с уборкой картофеля - техника не может полноценно работать на полях.
"Поля настолько переувлажнены, что картофелеуборочный комбайн не может выехать на них и тонет", - рассказала Краукле.
Она добавила, что в ее хозяйстве с начала сентября выпало уже 110 миллиметров осадков, тогда как месячная норма составляет 60-70 миллиметров. Картофель не может долго находиться в воде. Если клубни остаются в сырости более двух суток, риск их загнивания становится очень высоким.
Ситуация на полях различается. В некоторых местах из-за чрезмерной сырости до картофеля невозможно даже добраться пешком, тогда как на других полях положение значительно лучше. Однако хозяйства, входящие в Союз производителей и переработчиков картофеля, во всех регионах Латвии признают, что проблема переувлажнения полей стоит достаточно остро.
Оценить возможные потери урожая пока невозможно, поскольку ситуация способна быстро измениться. Кроме того, в ближайшее время ожидается еще более сырая погода.
Еще одной проблемой для производителей картофеля остается отсутствие эффективных средств борьбы с личинками майского жука. Из-за повреждений часть клубней приходится отбраковывать, поэтому они не поступают в продажу.
Краукле также подчеркнула, что топливо в этом году стоит настолько дорого, что доходы от продажи картофеля не покрывают расходов. При этом сами производители не могут повысить цены, поскольку их устанавливают закупщики. Если у них будет возможность приобрести, например, купить более дешевый картофель в Польше, латвийским фермерам никто не станет платить больше.