Один из самых красивых замков Латвии приглашает увидеть Видземе с высоты 30 метров
Уникальная жемчужина Латвии - Цесвайнский замок - приглашает полюбоваться пейзажами Видземе с одной из самых высоких смотровых площадок в стране. Поездку в замок стоит совместить со знакомством с другими туристическими объектами исторического городка Цесвайне.
Построенный в конце XIX века Цесвайнский замок выделяется необычной архитектурой в стиле историзма, объединившей элементы нескольких направлений. Не менее интересны и его внутренние помещения. Здесь современность соседствует со свидетельствами 83-летнего периода, когда в замке находилась школа, а также с историческим наследием времен семьи фон Вульф, которой принадлежало поместье.
Посетители могут подняться на башню и увидеть панораму Видземе, простирающуюся над верхушками деревьев. Смотровая площадка расположена на высоте 30 метров. За замком находится парк, подходящий для спокойных прогулок на природе.
По предварительной записи в замке проводятся экскурсии на трех языках. Гостям также предлагают посетить квест-комнату и принять участие в интерактивной командной игре Школьные истории, раскрытые в замке. В течение всего года здесь проходят сменные художественные выставки, а любители истории могут увидеть сохранившиеся и отреставрированные элементы интерьера.
Вокруг замка расположены исторические здания усадебного комплекса, в том числе бывшие конюшни. В старинной усадебной пивоварне работает салон Divi torņi. В его дворе разбит сад, а внутри можно приобрести цветы и подарки.
Дом кузницы с его богатой и необычной историей приглашает познакомиться со старинными рассказами и свидетельствами, самостоятельно выковать монету на удачу и попробовать фирменные блины. В Цесвайне также можно посетить уникальную галерею вышитых картин мастерицы Винеты Мейстаре. Посещение этих мест необходимо заранее согласовать, указав количество гостей и другие детали.
Читайте продолжение после рекламы
Цесвайне может заинтересовать путешественников и своей гастрономией. В подвальном этаже замка находится популярный ресторан Vulf’s, сочетающий местные вкусы, качество и изысканность. Пообедать также можно в трактире Kuilis. С июля посетителей принимает новое концептуальное заведение Ēdamistaba, где предлагают сытные обеды. Любители пива могут заранее записаться на посещение Цесвайнской пивоварни.
В летний сезон в салоне Divi torņi можно выпить кофе и попробовать домашние торты - как в помещении, так и в живописном саду. В другое время года за актуальной информацией рекомендуют следить в социальных сетях салона.
В окрестностях Цесвайне расположены и другие интересные достопримечательности. Подробную информацию о них можно найти на туристических ресурсах Мадонского края.