В Риге ожидаются дождь, прояснения и сильные порывы ветра.
В Латвии
Сегодня 08:59
Дожди, грозы и сильный ветер накроют Латвию в четверг
В четверг в Латвии временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Начиная с западных районов страны, среди облаков будет появляться солнце. Температура воздуха не превысит +15...+18 градусов, а местами во время дождя понизится до +11 градусов.
В западной и центральной частях страны порывы юго-западного и западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду, на западном побережье Курземе - 21 метра в секунду.
В Риге временами будет идти дождь, однако иногда небо станет проясняться. Максимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов. Порывы южного ветра достигнут 12 метров в секунду, а ближе к вечеру ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.
Погоду определяет область низкого давления. Атмосферное давление составит 1004-1008 гектопаскалей на уровне моря.