Дожди, грозы и сильный ветер накроют Латвию в четверг

В Риге временами будет идти дождь, однако иногда небо станет проясняться. Максимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов. Порывы южного ветра достигнут 12 метров в секунду, а ближе к вечеру ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.