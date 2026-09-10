Мотоцикл сам "сообщил" отцу об аварии: 19-летнего парня увезли в больницу после столкновения с Tesla
В Бабитской волости на виадуке в среду столкнулись мотоциклист и автомобиль Tesla. В результате аварии мотоциклист упал и получил травмы.
Янис оборудовал мотоцикл своего сына специальным устройством, которое сообщает о подозрительных маневрах транспортного средства. Обычно приложение молчит, однако вчера на телефон мужчины пришло тревожное уведомление: "Мотоцикл резко затормозил, возможно, произошла авария".
"Такое сообщение пришло впервые, причем с таким ужасным звуком. Я сразу подумал, что что-то случилось. В тот момент я как раз ехал по Юрмальскому шоссе", - рассказал Янис.
Мужчина находился неподалеку и сразу поспешил к сыну. Когда он приехал, стало ясно, что приложение не ошиблось - 19-летний мотоциклист попал в аварию на Бабитском виадуке, столкнувшись с автомобилем.
Янис остановился на шоссе и сразу побежал к сыну.
"К счастью, жив. Его отвезли в Гайльэзерс, дальше уже будет видно. Немного поговорить удалось, он был в сознании", - рассказал мужчина.
Примерно в 100 метрах от места аварии журналисты "Degpunktā" обнаружили и второй автомобиль, участвовавший в столкновении, - красную Tesla. На ее задней части осталась лишь небольшая вмятина. Водитель машины от комментариев отказался.
Государственная полиция начала административный процесс и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.